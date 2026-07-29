Football : les confédérations régionales prises au dépourvu par le plan d'investissement de 20 milliards de dollars de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la lettre d'Infantino aux fédérations aux paragraphes 19 et 20, ainsi que la réaction de l'UEFA aux paragraphes 21 à 23)

* La CONCACAF et l'AFC s'inquiètent du plan d'investissement privé de la FIFA

* Ce plan vise à lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars grâce à la cession de participations minoritaires

* “La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s'enrichir et enrichir ses amis”, déclare l'UEFA

La proposition de la FIFA de céder des participations dans une filiale commerciale évaluée à 20 milliards de dollars a suscité de vives critiques de la part des confédérations régionales de football, qui se sont dites prises au dépourvu par le projet de l'instance dirigeante mondiale visant à faire entrer des investisseurs privés dans le monde du football.

La Confédération de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique (AFC) ont adressé mercredi des critiques cinglantes, affirmant avoir pris connaissance de la proposition de vente de participations de la FIFA par le biais des médias plutôt que par les voies officielles. La FIFA a annoncé mardi qu’elle prévoyait de créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, en proposant aux investisseurs externes des participations pouvant aller jusqu’à 20 % dans cette entité.

Dans le cadre de ce projet, la FIFA créerait “FIFA Forward Enterprise” pour superviser les opérations commerciales et l’organisation des événements. La FIFA, qui a organisé cette année une Coupe du monde à 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique – la plus grande de l’histoire de la compétition –, conserverait le contrôle de l’entreprise, mais proposerait des participations minoritaires à des investisseurs privés afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars.

“ABSENCE DE PROCÉDURE RÉGLEMENTAIRE”

“La CONCACAF n’a été informée de cette affaire que par le biais des médias, puis par un communiqué de presse. Nous sommes profondément préoccupés par l’absence de procédure régulière”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Nous partageons la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde du football face au fait que des détails d’une telle ampleur aient été élaborés et rendus publics avant même qu’une discussion n’ait eu lieu avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées.

“En tant que dirigeants du football, nous sommes les gardiens de ce sport. Collectivement, la FIFA, les confédérations et chaque fédération membre ont la responsabilité d’agir en permanence dans le meilleur intérêt du sport.

“Chaque décision que nous prenons doit être guidée par une bonne gouvernance, des processus rigoureux et une gestion à long terme.”

Le président de la Fédération tchèque de football, David Trunda, a toutefois déclaré qu’il voyait des “avantages pragmatiques” à collaborer avec le président de la FIFA, Gianni Infantino.

“Bien sûr, nous avons besoin de plus de détails, mais mon point de vue personnel est que je perçois l’impact positif des intentions de la FIFA”, a déclaré David Trunda à Sky News.

“J’ai été élu il y a un peu plus d’un an. Pour moi, personnellement, tous les projets auxquels j’ai participé en coopération avec la FIFA ont été très positifs pour le développement du football européen.”

L'AFC DÉÇUE

L’AFC a déclaré reconnaître l’importance d’“explorer des approches innovantes”, mais s’est dite déçue qu’une proposition aussi importante ait été annoncée avant que la confédération n’ait eu l’occasion d’examiner le projet.

“De telles initiatives devraient reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de consultation constructive”, a-t-elle déclaré.

“Les décisions susceptibles de redéfinir l’avenir commercial et financier du football nécessitent un dialogue approfondi préalable avec les confédérations, les fédérations membres et les autres parties prenantes concernées avant que toute proposition ne soit soumise à l’instance décisionnaire compétente(ies)”, a ajouté l’AFC.

LA DATE LIMITE FIXÉE PAR INFANTINO

Le Times a rapporté qu’Infantino avait envoyé une lettre à toutes les fédérations membres leur indiquant qu’elles recevraient chacune 40 millions de dollars si elles acceptaient la proposition avant le 19 septembre.

Toutefois, si elles rejetaient ce plan d’un montant total de 10 milliards de dollars, qui serait disponible à partir du 1er janvier de l’année prochaine, celui-ci serait ramené aux 2,7 milliards de dollars initialement proposés.

“Nous avons appris aujourd’hui que la FIFA avait fixé un délai aux fédérations pour qu’elles soutiennent ses propositions, sous peine de voir l’offre de versement unique retirée. Cela en dit long sur ce plan”, a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

“Mais après avoir mené des discussions avec de nombreux acteurs du monde du football, l’UEFA sait qu’il existe une opposition importante et croissante au projet de la FIFA.

“La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s’enrichir et enrichir ses amis. Nous pouvons développer ce sport de manière responsable. Il est temps de donner la priorité aux fédérations, aux clubs, aux ligues, aux joueurs et aux supporters.”

Alors que l’AFC compte 47 fédérations membres, la CONCACAF en compte 41. Avec les 55 membres de l’UEFA, cela porte à 143 sur 211 le nombre total de fédérations membres dont les confédérations ont soit critiqué la proposition, soit exprimé des réserves à son sujet. Reuters a contacté les confédérations d’Amérique du Sud (CONMEBOL), d’Afrique (CAF) et d’Océanie (OFC) pour obtenir leurs commentaires.

La FIFA n’a pas répondu à une demande de commentaire.

“SOULÈVE DE NOMBREUSES QUESTIONS”

La polémique s’est également étendue aux instances dirigeantes nationales, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, ayant déclaré que son organisation n’avait pas non plus été informée.

“Compte tenu de son orientation – plus précisément, si je comprends bien, l’intégration de fonds d’investissement dans une entité commerciale aux côtés de la FIFA –, cela soulève évidemment de nombreuses questions”, a-t-il déclaré sur la station de radio française Inter.

La Fédération anglaise de football (FA) a déclaré qu’elle n’était “absolument pas au courant” de cette proposition et ne disposait d’aucun détail concret.

“Au vu des informations limitées dont nous disposons, nous sommes profondément préoccupés par l’absence de procédure et de gouvernance qui a conduit à cette situation, ainsi que par le contenu et les principes apparents de cette proposition”, a déclaré la FA.

RÉUNION DE L'UEFA La décision de la FIFA a suscité une réaction furieuse de la part de l’UEFA, qui a accusé l’instance dirigeante du football mondial de mettre en vente “l’âme” de ce sport.

Un responsable de l’UEFA a indiqué que l’idée d’organiser une réunion d’urgence pour discuter de la proposition de la FIFA avait été avancée mardi. Une autre source a précisé que des réunions virtuelles avaient lieu mercredi pour discuter de la situation.

Le commissaire européen aux sports, Glenn Micallef, s’est dit préoccupé par le fait que les pouvoirs réglementaires de la FIFA puissent finir par s’aligner sur les intérêts financiers d’entités privées.

“Lorsque la valeur des investissements dépend des décisions prises par la FIFA, cela soulève de profondes questions concernant la gouvernance, l’indépendance et les conflits d’intérêts”, a-t-il écrit sur X.