Football-Les clubs anglais se retirent du projet Super Ligue

(Actualisé avec retrait officiel de quatre clubs anglais supplémentaires)

LONDRES, 21 avril (Reuters) - Les clubs anglais de football de Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham ont annoncé dans un communiqué commun mardi leur retrait de la future Super Ligue européenne, deux jours après l'officialisation du projet, imitant Manchester City qui avait fait machine arrière plus tôt dans la journée.

Selon la BBC, Chelsea s'apprête également à se retirer de ce projet de compétition en grande partie fermée, réservée pour l'essentiel à ses membres fondateurs et organisée en marge des compétitions des fédérations nationales et de l'UEFA, pour concurrencer la Ligue des champions chapeauté par l'instance dirigeante du football européen.

En cas de confirmation du retrait de Chelsea, l'ensemble des six clubs de Premier League - la première division du championnat anglais - impliqués dans le projet auront fait marche arrière.

Dans un bref communiqué publié sur son site internet, Manchester City a déclaré pouvoir "confirmer qu'il a officiellement lancé les procédures pour se retirer du groupe développant des projets pour une Super Ligue européenne".

Ce retrait a été immédiatement salué par le président de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

"Je suis ravi d'accueillir de nouveau City au sein de la famille du football européen", a dit Aleksander Ceferin dans un communiqué. "Il faut du courage pour reconnaître une erreur mais je n'ai jamais douté du fait qu'ils avaient la capacité et le bon sens nécessaire pour prendre cette décision."

L'initiative de Super Ligue s'est immédiatement heurtée à une vague de contestation aussi bien des instances internationales comme l'UEFA et la Fifa que des supporters, des responsables politiques et de nombreux médias.

Lorsque la nouvelle du retrait à venir de Chelsea s'est propagée avant son match de championnat à domicile contre Brighton and Holve Albion, les supporters du club londonien ont laissé éclater leur joie dans les rues autour du stade de Stamford Bridge.

Avant que Liverpool n'officialise son retrait via Twitter en toute fin de soirée mardi, les joueurs des "Reds" avaient pour leur part partagé sur le réseau social un message dans lequel ils affirmaient leur volonté de ne pas participer à une Super Ligue.

Les 14 autres clubs de Premier League qui ne sont pas impliqués dans ce projet se sont réunis ce mardi avec la Fédération anglaise de football pour discuter de cette crise.

La Premier League a publié un communiqué dans lequel elle dit rejeter "unanimement et vigoureusement" la Super Ligue et annonce une réflexion sur les mesures éventuelles à prendre à l'encontre des six clubs dissidents.

En cas de retrait des clubs anglais, le projet de Super Ligue porté aussi par des clubs espagnols et italiens paraîtrait fortement menacé, d'autant que les clubs français et allemands ont refusé de s'y associer dès le départ.

(Simon Evans; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)