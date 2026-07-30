Football : le syndicat des joueurs australiens fustige le projet de la FIFA, estimant que la Coupe du monde ne doit pas être une marchandise

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* Un syndicat australien craint que les intérêts commerciaux ne prennent le contrôle des Coupes du monde

* Il affirme que la FIFA fait pression sur les fédérations membres pour qu'elles adhèrent au projet

* Le président de la FIFA, Infantino, précise que le plan d'investissement privé n'est qu'une proposition, et non une obligation

par Ian Ransom

Le syndicat australien des joueurs s'est joint jeudi aux critiques visant le projet de la FIFA visant à faire intervenir des investisseurs privés dans la Coupe du monde de football et d'autres événements, affirmant que l'instance dirigeante faisait pression sur les fédérations membres pour qu'elles l'adoptent, alors que cette proposition met de côté les athlètes et les supporters qui génèrent la valeur de ces tournois.

L’association australienne des footballeurs professionnels (PFA) a déclaré que le football était confronté à une lutte pour son âme, alors que les intérêts commerciaux cherchent à exercer davantage d’influence sur ses compétitions phares.

« La PFA est préoccupée par le manque de transparence entourant cette proposition et par l’absence de consultation significative avec ceux qui génèrent la valeur que la FIFA cherche à exploiter: les joueurs et les supporters », a déclaré le syndicat dans un communiqué cinglant.

« À l’heure où le football a désespérément besoin de plus de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, des propositions d’une telle ampleur soulèvent des questions quant à savoir qui dirige ce sport et dans l’intérêt de qui.

« Ces tournois ne devraient pas être à vendre. » Les commentaires de la PFA font écho aux critiques de la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs , qui a averti cette semaine que cette proposition modifierait de manière irréversible les mécanismes d’incitation qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs évoluent et construisent leur carrière.

Le projet de la FIFA visant à créer une filiale de 20 milliards de dollars pour gérer la Coupe du monde et ses autres événements prévoit notamment d’offrir des participations minoritaires à des investisseurs privés afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars, ainsi que la promesse d’une augmentation significative du financement accordé aux fédérations membres. La plupart des confédérations régionales de ce sport et de nombreuses fédérations nationales se sont dites prises au dépourvu par cette initiative, même si seule l’instance dirigeante européenne, l’UEFA , l’a rejetée catégoriquement.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré mercredi dans une vidéo que cette proposition n’était pas une obligation et qu’elle ne faisait que marquer le début d’un processus de consultation.

Infantino a proposé 40 millions de dollars à chaque fédération membre si celle-ci acceptait la proposition avant le 19 septembre, dans le cadre d’un programme de 10 milliards de dollars qui deviendrait disponible à compter du 1er janvier 2027.

En cas de rejet, le programme reviendrait au montant de 2,7 milliards de dollars proposé précédemment, soit environ 10 millions de dollars par fédération membre.

La PFA a contesté le calendrier.

« Nous sommes tout aussi préoccupés par la pression exercée sur les fédérations membres, y compris Football Australia, pour qu’elles examinent rapidement cette proposition alors qu’elle aura des conséquences profondes et irréversibles sur la propriété et la gouvernance des principales compétitions de football », a-t-elle déclaré.

La fédération australienne de football a refusé de se prononcer sur la proposition, indiquant qu’elle avait demandé davantage de précisions à la FIFA afin d’évaluer correctement les implications stratégiques, commerciales et de gouvernance.

La FIFA prévoit de soumettre cette décision au vote de ses 211 membres consultatifs, puis à celui de son Conseil exécutif.

Malgré la position de l’UEFA, ce puissant bloc de 55 fédérations membres n’est pas unanime dans son opposition, le président de la Fédération tchèque de football ayant déclaré qu’il voyait un « impact positif » dans les intentions de la FIFA.

Le comité exécutif de la Confédération africaine se réunira la semaine prochaine pour évaluer la proposition, tandis que l'instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, et la Confédération océanienne, le plus petit bloc régional comptant 11 nations membres à part entière, ne se sont pas exprimées publiquement.