Football: Le PSG annonce un chiffre d'affaires record sur la saison 2024-2025

Une femme passe devant le logo du club Paris St Germain à Paris.

par Vincent Daheron

PARIS - Le Paris Saint-Germain a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires record de 837 millions d'euros lors de la saison 2024-2025.

Le PSG, troisième de la Deloitte Football Money League en janvier dernier, qui compare les revenus des clubs, a surpassé son chiffre d'affaires de la saison précédente qui s'élevait à 806 millions d'euros.

Le club a enregistré la saison passée 367 millions d'euros de revenus commerciaux et 175 millions d'euros de recettes de jour de match grâce à leurs 170 rencontres consécutives à guichets fermés au Parc des Princes.

"Cette performance illustre la maturité du projet initié depuis l’arrivée de son actionnaire principal QSI et confirme la solidité du modèle économique du club parmi les plus performants au niveau mondial", a déclaré le PSG dans un communiqué.

La saison 2024-2025 a été unique pour le club de la capitale qui a remporté sa première Ligue des champions mais également la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions avant de s'incliner en finale de la Coupe du monde des clubs.

Les revenus du très rémunérateur Mondial des clubs sont divisés sur les deux saisons : les performances jusqu'aux quarts de finale sont incluses dans les résultats financiers de la saison 2024-2025 tandis que la fin de la compétition comptera pour l'exercice en cours.

Cependant, le PSG a annoncé un déficit mais sans communiquer le chiffre de celui-ci. L'année dernière, le club avait enregistré une perte annuelle d'environ 60 millions d'euros.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)