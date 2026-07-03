 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football : le procureur général du Texas ouvre une enquête sur StubHub suite à des plaintes liées à la Coupe du monde
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery et Shariq Khan

Le procureur général du Texas a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur StubHub Inc., suite à des dizaines de plaintes selon lesquelles des billets pour la Coupe du monde achetés sur cette plateforme de revente n’auraient jamais été livrés.

Le mois dernier, Reuters s'est entretenu avec des supporters de la Coupe du monde qui avaient acheté leurs billets via la plateforme américaine de revente plusieurs mois à l'avance, pour finalement apprendre, quelques heures avant leurs matchs, que ces billets ne pourraient pas leur être livrés.

Les promesses de StubHub de fournir de nouveaux billets sans frais supplémentaires grâce à sa “garantie FanProtect” n’ont pas été tenues, ont déclaré certains acheteurs à Reuters.

StubHub n’a pas souhaité commenter cette enquête, mais un porte-parole a déclaré dans un communiqué que l’entreprise “travaillait sans relâche pour résoudre les problèmes de transfert de billets et permettre à chaque supporter d’assister à son match”.

“Même une seule mauvaise expérience est profondément décevante pour les supporters et pour nous. C’est pourquoi, dans les rares cas où des problèmes surviennent, notre garantie FanProtect prévoit la fourniture de billets de remplacement ou un remboursement intégral”, ajoute le communiqué.

StubHub a déclaré que ces problèmes étaient en grande partie dus à des dysfonctionnements de l’infrastructure de billetterie de la FIFA. L’instance dirigeante mondiale du football a réfuté cette affirmation, affirmant que son système avait fonctionné de manière fiable.

“Mon bureau enquête actuellement sur des informations selon lesquelles StubHub ne livrerait pas les billets que les supporters texans ont légitimement achetés”, a déclaré le procureur général Ken Paxton dans un communiqué.

“Dans de nombreux cas, assister à un match de la Coupe du monde est une expérience unique dans une vie. Si StubHub prive les Texans de cette expérience en leur vendant de faux billets, mon bureau utilisera tous les moyens à sa disposition pour lui demander des comptes et venir en aide aux supporters lésés.”

Deux villes du Texas – Dallas et Houston – font partie des villes hôtes du tournoi, qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le bureau du procureur général du Texas a encouragé les résidents ayant acheté des billets pour la Coupe du monde via StubHub et ne les ayant pas reçus à déposer une plainte auprès de la division de la protection des consommateurs du bureau du procureur général.

Des supporters ont déposé une proposition de recours collectif en début de semaine contre StubHub concernant des problèmes liés à leurs billets pour les matchs de la Coupe du monde.

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
    information fournie par AFP Video 05.07.2026 18:52 

    À Rabat, les supporters des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à sa victoire 3-0 contre le Canada samedi à Houston. Leur prochain match: le 9 juillet contre la France, ... Lire la suite

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le bureau du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montrant en train de saluer la foule à Téhéran le 4 juin 2018 ( KHAMENEI.IR / - )
    A Téhéran, grande prière pour les funérailles de Khamenei, sans son fils Mojtaba
    information fournie par AFP 05.07.2026 17:27 

    La plupart des hauts responsables iraniens ont assisté dimanche à Téhéran à une grande prière d'hommage à l'ayatollah Ali Khamenei, au deuxième jour d'obsèques nationales, sauf son fils Mojtaba, invisible en public depuis qu'il lui a succédé à la fonction de guide ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
71,94 +0,53%
CAC 40
8 508,07 +0,39%
2CRSI
36,32 -3,76%
Or
4 174,91 0,00%
TOTALENERGIES
66,94 +0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank