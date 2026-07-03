Football : le procureur général du Texas ouvre une enquête sur StubHub suite à des plaintes liées à la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery et Shariq Khan

Le procureur général du Texas a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur StubHub Inc., suite à des dizaines de plaintes selon lesquelles des billets pour la Coupe du monde achetés sur cette plateforme de revente n’auraient jamais été livrés.

Le mois dernier, Reuters s'est entretenu avec des supporters de la Coupe du monde qui avaient acheté leurs billets via la plateforme américaine de revente plusieurs mois à l'avance, pour finalement apprendre, quelques heures avant leurs matchs, que ces billets ne pourraient pas leur être livrés.

Les promesses de StubHub de fournir de nouveaux billets sans frais supplémentaires grâce à sa “garantie FanProtect” n’ont pas été tenues, ont déclaré certains acheteurs à Reuters.

StubHub n’a pas souhaité commenter cette enquête, mais un porte-parole a déclaré dans un communiqué que l’entreprise “travaillait sans relâche pour résoudre les problèmes de transfert de billets et permettre à chaque supporter d’assister à son match”.

“Même une seule mauvaise expérience est profondément décevante pour les supporters et pour nous. C’est pourquoi, dans les rares cas où des problèmes surviennent, notre garantie FanProtect prévoit la fourniture de billets de remplacement ou un remboursement intégral”, ajoute le communiqué.

StubHub a déclaré que ces problèmes étaient en grande partie dus à des dysfonctionnements de l’infrastructure de billetterie de la FIFA. L’instance dirigeante mondiale du football a réfuté cette affirmation, affirmant que son système avait fonctionné de manière fiable.

“Mon bureau enquête actuellement sur des informations selon lesquelles StubHub ne livrerait pas les billets que les supporters texans ont légitimement achetés”, a déclaré le procureur général Ken Paxton dans un communiqué.

“Dans de nombreux cas, assister à un match de la Coupe du monde est une expérience unique dans une vie. Si StubHub prive les Texans de cette expérience en leur vendant de faux billets, mon bureau utilisera tous les moyens à sa disposition pour lui demander des comptes et venir en aide aux supporters lésés.”

Deux villes du Texas – Dallas et Houston – font partie des villes hôtes du tournoi, qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le bureau du procureur général du Texas a encouragé les résidents ayant acheté des billets pour la Coupe du monde via StubHub et ne les ayant pas reçus à déposer une plainte auprès de la division de la protection des consommateurs du bureau du procureur général.

Des supporters ont déposé une proposition de recours collectif en début de semaine contre StubHub concernant des problèmes liés à leurs billets pour les matchs de la Coupe du monde.