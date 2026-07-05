Un Brésil en mode attaque pour affronter la Norvège
Le Brésil pour retrouver son Joga Bonito ? Avant d’affronter la Norvège, Carlo Ancelotti fait des choix offensifs. Alors qu’il doit composer avec l’absence de Lucas Paqueta, blessé, le sélectionneur italien du Brésil, a choisi d’aligner quatre attaquants au coup d’envoi . Un 4-2-4, certainement modulable en 4-4-2 selon les moments du match. Buteur héroïque au tour précédent face au Japon , Gabriel Martinelli gratte une place de titulaire et le Brésil passe en mode attaque. Derrière pas de changement, avec Marquinhos titulaire et capitaine.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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