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Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 21:42

Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent

Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent

En levant la suspension de Folarin Balogun pour le huitième de finale des États-Unis face à la Belgique, la FIFA a montré qu'elle n'était pas hermétique à l'influence néfaste du pays hôte sur la compétition, tout autant qu'elle laisse désormais libre court aux théories les plus folles sur la suite du tournoi.

C’était peut-être notre tort à nous, les observateurs, les suiveurs, les fans de foot. On avait pris goût à ce Mondial, à ces exploits, ces performances dingue et à cette folie du ballon rond. Au risque de relâcher notre attention sur ce qui peut aussi se tramer en coulisse : une opération de marketing agressif pour faire briller la FIFA mais aussi le principal pays hôte, les États-Unis. En réhabilitant Folarin Balogun pour le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique, la commission de discipline de la FIFA a ouvert la porte à toutes sortes de théorie du complot, autant qu’elle a rappelé que l’ombre polluante de Donald Trump, tout fier de cette décision, n’est jamais bien loin. Une Coupe du monde dont il n’avait rien à faire la veille au soir, jour de fête d’indépendance de son pays.

Un Balogun sur la tempe du foot

Selon le journaliste Ben Jacobs, le président des États-Unis aurait même sorti le bigo pour appeler directement la FIFA et Gianni Infantino avec l’objectif de supprimer le carton rouge. Un sacré mic-mac, totalement hors-sol, qui montre la proximité dangereuse entre la FIFA et l’un de les US, qui phagocyte déjà la majeure partie du tournoi. Demandez donc aux Canadiens, qui ont disputé leurs phases finales hors de leurs frontières, ce qu’ils en pensent. De son côté, la fédé américaine s’est contentée « d’accepter la décision de la commission de discipline » et se montre « contente que Folarin Balogun soit éligible pour jouer demain ». Comme si elle allait refuser le cadeau.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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