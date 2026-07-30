Football : le président de la Confédération asiatique juge “totalement inacceptable” le manque de consultation de la FIFA concernant le projet de Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Church

Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), le cheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, a qualifié de “totalement inacceptable” le manque de consultation de la FIFA concernant son projet de céder des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, affirmant que cette initiative portait atteinte à la structure continentale existante de ce sport.

Ces commentaires inhabituellement directs du Bahreïni ont été formulés dans une lettre envoyée jeudi aux 47 fédérations nationales de football membres de l'organisme régional, dont Reuters a pu prendre connaissance.

La FIFA a annoncé mardi son intention de créer une filiale commerciale dotée d’un capital de 20 milliards de dollars , chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, suscitant ainsi les critiques des confédérations régionales, dont l’AFC, qui se sont dites prises au dépourvu par cette annonce.

“L’AFC constate avec une grande inquiétude et une grande déception qu’elle n’a été consultée à aucun niveau par la FIFA avant l’annonce publique de cette proposition,” a écrit le cheikh Salman.

“Elle n’a pas non plus reçu d’analyse détaillée, qu’elle soit de nature administrative, financière ou juridique, concernant cette proposition et ses répercussions potentielles, ce qui est tout à fait inacceptable.”

“De plus, l’AFC est profondément préoccupée par le fait que les actions unilatérales de la FIFA semblent porter atteinte aux fondements mêmes du football continental, qui reposent sur la solidarité, la coopération et la transparence.”

Basée à Kuala Lumpur, l’AFC est l’une des six confédérations de la FIFA et est chargée d’organiser les compétitions régionales de clubs et de sélections nationales sur un vaste territoire englobant le continent asiatique, le Moyen-Orient et l’Australie.

Le Bahreïni a déclaré que la proposition ne pourrait aboutir sans le soutien de toutes les confédérations.

Le cheikh Salman a demandé que la proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, soit “examinée et discutée de manière approfondie par les voies juridiques et de gouvernance appropriées” et a remis en question le délai très court imparti aux fédérations membres pour approuver ce plan.

Dans une lettre adressée cette semaine aux 211 fédérations de football, M. Infantino a indiqué qu’elles recevraient chacune 40 millions de dollars si elles acceptaient la proposition de la FIFA avant le 19 septembre.

“L’AFC s’étonne également que le calendrier actuel ne laisse qu’un délai extrêmement court pour examiner une proposition d’une telle importance, alors que de telles décisions ne devraient jamais être prises à la hâte,” a écrit le cheikh Salman.

Il a demandé aux membres de la confédération d’éviter de se prononcer sur la proposition tant que l’AFC n’aura pas mené de discussions plus approfondies avec la FIFA.

“L’AFC prie toutes les fédérations membres d’attendre l’issue de ces consultations et l’achèvement des processus d’examen nécessaires avant de se prononcer sur cette proposition,” a-t-il écrit.

“Je vous assure que l’AFC reste pleinement engagée à travailler de manière constructive avec toutes les fédérations membres, la FIFA et les parties prenantes afin de promouvoir les intérêts du football et de veiller à ce que la croissance continue de ce sport repose sur des fondements de confiance, de transparence et d’unité.”

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette lettre.