Football – Le maire de San Francisco, Daniel Lurie, fervent supporter de football, surfe sur la vague de la Coupe du monde

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* Le maire Lurie assiste à sa cinquième Coupe du monde

* Lurie est un investisseur du groupe propriétaire de Leeds United

* Le philanthrope et héritier de Levi Strauss se retrouve sous les feux de la rampe lors de la Coupe du monde

* La Coupe du monde contribue au renouveau de San Francisco, selon Lurie

par Martin Petty

Alors que certains maires et responsables politiques américains affichent leur amour du football sous les feux de la rampe de la Coupe du monde , le maire de San Francisco, Daniel Lurie, insiste sur le fait qu’il est un véritable passionné.

Lurie se lève tôt le week-end pour regarder en direct les matchs de la Premier League anglaise et a déjà assisté à cinq Coupes du monde; il a même brandi le trophée aux côtés de l’ancien milieu de terrain brésilien Gilberto Silva lors d’une tournée promotionnelle cette année.

Depuis le début du tournoi de cette année, Lurie effectue une tournée éclair dans les zones de supporters et les bars bondés de San Francisco pendant les matchs en direct, les manches retroussées, se mêlant aux supporters bruyants et bien arrosés dans des pubs décorés de drapeaux.

«Je suis un grand fan de football depuis toujours», a déclaré Lurie à Reuters dans un parc de San Francisco, avec l’emblématique Golden Gate Bridge en arrière-plan.

« Beaucoup de gens sont enthousiasmés par la Coupe du monde. Je vis et je meurs pour le football », a-t-il ajouté, s’interrompant brièvement pour prendre des nouvelles du match Brésil-Japon.

« Donc, pour moi, ça ne se limite pas à ce mois-ci. Je suis passionné de football toute l’année. »

GLOBETROTTER DE LA COUPE DU MONDE

Supporter du club de Premier League Leeds United, Lurie, 49 ans, a assisté aux Coupes du monde de 1994, 2010, 2014 et 2022, où il a vu cinq matchs en trois jours. Le rendez-vous phare du football se déroule désormais à deux pas de chez lui , avec six matchs dans la région de la baie de San Francisco, dont le match phare mercredi, lorsque les États-Unis disputeront un match des 32es de finale contre la Bosnie .

Et les liens de Lurie avec le football vont au-delà du simple statut de supporter. Il est également investisseur dans 49ers Enterprises, la branche commerciale de l’équipe des 49ers de San Francisco (NFL), qui est devenue l’année dernière actionnaire majoritaire du grand club écossais des Rangers après avoir racheté Leeds United en 2023.

« Nous sommes à nouveau en première division », a-t-il déclaré à propos de Leeds. « Nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre le top 6 et nous qualifier pour les compétitions européennes, mais je crois que nous en sommes capables. » Lurie, un démocrate modéré, a été élu maire de San Francisco en 2024, après avoir mené une campagne en se présentant comme un technocrate impliqué et un outsider politique, capable de redonner vie au centre-ville en déclin de sa ville et de lutter contre l’épidémie de fentanyl et le phénomène galopant des sans-abri.

Philanthrope et héritier de la fortune de Levi Strauss

LEVI.N , Lurie a dépensé 10,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de sa fortune personnelle pour sa campagne, selon les déclarations officielles. La deuxième plus grande contributrice était sa mère, Mimi Haas, actionnaire majeure de Levi, dont la fortune s’élevait à 1,4 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) en 2021, selon Forbes.

« LET'S GO USA »

Lurie est devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux à San Francisco, se forgeant une image d’homme du peuple grâce à des vidéos le montrant sur des marchés fermiers, célébrant des mariages entre personnes de même sexe, dégustant des chilaquiles mexicains et distribuant des glaces depuis une camionnette.

Son compte Instagram a tourné à plein régime pendant la Coupe du monde, avec des publications le montrant assis par terre lors de soirées pour suivre les matchs, ou passant de bar en bar pour voir le doublé de Lionel Messi pour l’Argentine contre l’Autriche, la victoire des États-Unis contre l’Australie, le match France-Sénégal et celui du Ghana contre le Panama.

« On fait le tour de tous les endroits de la ville », a-t-il déclaré. « L’ambiance est électrique. Nos quartiers fourmillent de supporters venus du monde entier. »

Fort de l’influence de la Silicon Valley, Lurie a notamment réussi l’année dernière à convaincre le président américain Donald Trump de renoncer à son projet d’envoyer en masse à San Francisco des agents de la Garde nationale et de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), en lui expliquant que sa ville était « en plein essor » et que la présence de ces agents et de ces troupes compromettrait sa reprise.

« Nous sommes vraiment fiers du chemin parcouru », a déclaré Lurie, citant une baisse de 30 % de la criminalité l’année dernière et le taux d’homicides le plus bas depuis 1954.

« Il nous reste encore du travail à accomplir. Et c’est là que des événements comme la Coupe du monde nous aident à maintenir cette dynamique. »

Une fois la Coupe du monde terminée, le stade sera restitué aux 49ers, et la bâche géante recouvrant son nom commercial — le Levi’s Stadium — sera retirée.

Et Lurie espère que la Coupe du monde laissera un héritage durable.

« Nous avons besoin d’éléments qui nous unissent », a-t-il déclaré. « La Coupe du monde ici, en Amérique du Nord, et ici, dans la baie de San Francisco, remplit justement ce rôle: elle rassemble les gens, elle les unit. Nous avons besoin de plus d’initiatives de ce type. »