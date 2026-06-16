Football-Lamouchi rejoint la liste peu enviable des entraîneurs limogés en pleine Coupe du monde

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi a été limogé mardi après la lourde défaite des "Aigles de Carthage" contre la Suède (5-1) pour leur entrée en lice à la Coupe du monde, rejoignant ainsi la liste peu glorieuse des entraîneurs remerciés en plein tournoi.

L'ex-international français (12 sélections) n’avait été nommé qu’en janvier pour remplacer Sami Trabelsi, limogé après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Maroc. Sabri Lamouchi a été remplacé mardi par son compatriote Hervé Renard.

La Tunisie avait déjà écarté Henryk Kasperczak après deux matches lors de la Coupe du monde 1998 en France, à la suite des défaites contre l’Angleterre et la Colombie. Ali Selmi avait pris les rênes pour le dernier match, lors duquel les Tunisiens avaient tenu la Roumanie en échec (1-1).

Le Brésilien Carlos Alberto Parreira, qui détient le record du plus grand nombre de participations à la Coupe du monde en tant que sélectionneur, et Cha Bum-kun avaient été respectivement limogés par l'Arabie saoudite et la Corée du Sud lors de cette même compétition.

En 1954, le sélectionneur écossais Andy Beattie avait démissionné après le premier match, perdu contre l'Autriche.

Avant le Mondial 2018 en Russie, l’Espagne avait écarté Julen Lopetegui environ 48 heures avant son premier match pour avoir négocié sa prise de fonction au Real Madrid après la compétition. Julen Lopetegui est par ailleurs présent à la Coupe du monde 2026 en tant que sélectionneur du Qatar.

La Tunisie a une longue tradition de licenciements précipités et a agi de la même manière lorsqu’elle a accueilli la phase finale de la CAN en 1994, s’inclinant de manière surprenante face au Mali (2-0) lors du match d’ouverture. Youssef Zouaoui avait été remercié le lendemain.

Parmi les limogeages en cours de compétition les plus célèbres figure celui de Jean-Louis Gasset lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Le Français avait quitté ses fonctions à la tête du pays hôte après un premier tour catastrophique.

Son assistant Emerse Faé lui a succédé, menant finalement la Côte d'Ivoire au titre au terme d’un parcours improbable.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)