Yan Diomandé : « Ma vie, c’est prendre des risques »

Yan Diomandé : « Ma vie, c’est prendre des risques »

Ce jeudi, le Real Madrid a sorti les grands moyens (125 millions d'euros tout de même) pour faire de Yan Diomandé sa nouvelle attraction. À 19 ans, l'ailier ivoirien devient le joueur africain le plus cher de l'histoire, alors que le monde ne l'a découvert que cet été. So Foot l'avait interviewé avant le grand saut.

Interview parue initialement en juin 2026 dans le numéro 237 de So Foot .

Cette interview a dû être reportée de quelques jours parce que ta maman a été hospitalisée. Elle vit avec toi à Leipzig ? …

* Certaines parties apparaissant dans la version magazine ont été coupées car devenues obsolètes.

Propos recueillis par Vincent Riou pour SOFOOT.com