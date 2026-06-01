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Football – La police de Toronto saisit pour 2,5 millions de dollars de matériel de football contrefait à l'approche de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

À moins de deux semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde, la police de Toronto a annoncé lundi avoir procédé à la plus importante saisie de maillots de football contrefaits jamais enregistrée au Canada.

Les agents ont saisi pour plus de 3,5 millions de dollars canadiens (2,53 millions de dollars) de marchandises contrefaites dans un entrepôt de Mississauga, ont-ils déclaré, dont plus de 16 000 maillots et drapeaux frauduleux portant de fausses marques FIFA, Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE et Puma, ainsi que deux trophées de Coupe du monde contrefaits.

Deux hommes ont été arrêtés et inculpés, a indiqué la police.

Toronto attend plus de 300 000 visiteurs pendant la Coupe du monde, avec six matchs qui se joueront dans la ville, dont le match d'ouverture du Canada contre la Bosnie-Herzégovine le 12 juin.

Une plainte déposée en mai auprès de l'unité d'enquête de l'équipe de planification de la FIFA du service de police de Toronto alléguait que les accusés fournissaient des produits à des magasins de détail et agissaient en tant que distributeurs de marchandises frauduleuses.

La valeur marchande de ces articles est estimée à 3 564 000 dollars canadiens, a indiqué la police.

(1 $ = 1,3831 dollar canadien)

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