Le Qatar dévoile sa liste définitive
Le dernier mot. Après la défaite pas rassurante en amical face à l’Irlande (1-0), Julen Lopetegui a dévoilé ce lundi la liste définitive du Qatar pour la Coupe du monde 2026. Le technicien espagnol, qui avait annoncé une liste élargie de 28 noms le 26 mai dernier, a décidé d’ écater le portier d’Al Shahaniya, Shehab Ellethy, et l’arrière gauche Rayyan Al Ali (Al-Gharafa).
For the badge. For the flag. For Qatar. The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer