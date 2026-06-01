Le Qatar dévoile sa liste définitive

Le dernier mot. Après la défaite pas rassurante en amical face à l’Irlande (1-0), Julen Lopetegui a dévoilé ce lundi la liste définitive du Qatar pour la Coupe du monde 2026. Le technicien espagnol, qui avait annoncé une liste élargie de 28 noms le 26 mai dernier, a décidé d’ écater le portier d’Al Shahaniya, Shehab Ellethy, et l’arrière gauche Rayyan Al Ali (Al-Gharafa).

For the badge. For the flag. For Qatar. The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp…

TM pour SOFOOT.com