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Sergio Conceiçao viré par Al-Ittihad
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 21:27

Sergio Conceiçao viré par Al-Ittihad

Sergio Conceiçao viré par Al-Ittihad

Court, mais intense. Moins d’ un an après son arrivée sur le banc d’Al-Ittihad, Sergio Conceiçao est déjà invité à faire ses valises . Passé notamment pas le le FC Nantes, FC Porto et l’AC Milan, le technicien portugais dont le contrat prenait fin ce lundi 1 er juin, n’a pas été prolongé par le club saoudien.

Championne en titre de la Saudi Pro League, l’équipe de Djeddah a dû se contenter d’une déçevante cinquième place. Aux commandes depuis octobre 2025, quelques semaines après le licenciement de Laurent Blanc, Conceiçao a bouclé la saison à plus de trente points du champion Al-Nassr.

TM pour SOFOOT.com

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