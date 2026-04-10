 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-La Juventus prolonge son entraîneur Spalletti jusqu'en 2028
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 16:08

Luciano Spalletti a prolongé son contrat d'entraîneur de la Juventus JUVE.MI jusqu'en 2028, a annoncé vendredi le club turinois.

L'Italien de 67 ans, arrivé à son poste en octobre dernier après le départ d'Igor Tudor, était initialement engagé jusqu'à la fin de la saison.

"Nous sommes ravis d'avoir prolongé le contrat de Luciano pour deux saisons supplémentaires", a déclaré Damien Comolli, le directeur général de la Juventus, dans un communiqué.

"Depuis que Luciano a rejoint notre grande famille de la Juventus, il a eu un impact immédiat et très positif sur nos joueurs, le club entier et la communauté bianconeri. Il était clair pour tout le monde que Luciano était la personne idéale pour mener l'équipe sur le chemin de la progression."

Luciano Spalletti a mené Naples au titre en 2023 avant d'être ensuite nommé sélectionneur de l'équipe d'Italie jusqu'en 2025.

La Juve est actuellement cinquième de Serie A, à un point de la quatrième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Les Turinois ont cependant été éliminés cette saison en barrages de la C1 par Galatasaray (7-5 au cumulé après prolongation) et en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore, version française Vincent Daheron)

Sport

Valeurs associées

JUVENTUS F.C.
2,046 EUR MIL +1,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA
    Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA
    information fournie par Amundi 10.04.2026 17:16 

    Cash & Curious : c'est le talk show avec Amundi qui parle Bourse et finances sans prise de tête et sans jargon, afin de construire votre culture financière. 👉 Regardez l'émission... et testez vos connaissances sur le PEA. Les sous-titres de cette vidéo sont

  • Stéphane Richard au MWC de Barcelone
    Football-L'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard nouveau président de l'OM
    information fournie par Reuters 10.04.2026 17:11 

    L'ancien PDG d'Orange Stéphane Richard est le nouveau président de ‌l'Olympique de Marseille, a annoncé vendredi Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, dans un communiqué. "Nous sommes honorés d'accueillir à l'Olympique de Marseille un dirigeant ​de l'envergure ... Lire la suite

  • Serie A - Juventus v U.S. Sassuolo
    Football: La Juventus prolonge son entraîneur Spalletti jusqu'en 2028
    information fournie par Reuters 10.04.2026 17:11 

    Luciano Spalletti a ‌prolongé son contrat d'entraîneur de la Juventus jusqu'en 2028, ​a annoncé vendredi le club turinois. L'Italien de 67 ans, arrivé à son poste en octobre dernier ​après le départ d'Igor Tudor, était initialement engagé jusqu'à la fin ​de la ... Lire la suite

  • De Zerbi pense mériter son nouveau poste
    De Zerbi pense mériter son nouveau poste
    information fournie par So Foot 10.04.2026 17:04 

    Attendu au tournant. Malgré la fronde de plusieurs groupes de supporters, Roberto De Zerbi va diriger son premier match à la tête de Tottenham face à Sunderland ce dimanche. L’objectif est clair pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille : éviter aux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank