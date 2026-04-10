Football: La Juventus prolonge son entraîneur Spalletti jusqu'en 2028

Luciano Spalletti a prolongé son contrat d'entraîneur de la Juventus JUVE.MI jusqu'en 2028, a annoncé vendredi le club turinois.

L'Italien de 67 ans, arrivé à son poste en octobre dernier après le départ d'Igor Tudor, était initialement engagé jusqu'à la fin de la saison.

"Nous sommes ravis d'avoir prolongé le contrat de Luciano pour deux saisons supplémentaires", a déclaré Damien Comolli, le directeur général de la Juventus, dans un communiqué.

"Depuis que Luciano a rejoint notre grande famille de la Juventus, il a eu un impact immédiat et très positif sur nos joueurs, le club entier et la communauté bianconeri. Il était clair pour tout le monde que Luciano était la personne idéale pour mener l'équipe sur le chemin de la progression."

Luciano Spalletti a mené Naples au titre en 2023 avant d'être ensuite nommé sélectionneur de l'équipe d'Italie jusqu'en 2025.

La Juve est actuellement cinquième de Serie A, à un point de la quatrième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Les Turinois ont cependant été éliminés cette saison en barrages de la C1 par Galatasaray (7-5 au cumulé après prolongation) et en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore, version française Vincent Daheron)