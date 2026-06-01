Football : la FIFA lance une initiative mondiale visant à améliorer la santé et les performances des footballeuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lori Ewing

La FIFA redouble d’efforts pour combler l’une des lacunes les plus persistantes du monde sportif – le manque de recherche sur les athlètes féminines – grâce à un nouveau programme mondial de formation conçu pour mieux équiper le football féminin, du niveau amateur au niveau élite.

L'instance dirigeante mondiale a lancé lundi son projet “Female Health and Performance”, une plateforme en ligne proposant 30 modules éducatifs répartis sur 13 thèmes, destinés à tous, des jeunes joueuses et parents aux entraîneurs, en passant par le personnel médical et l'ensemble des 211 associations membres à travers le monde.

L'objectif est simple: donner au football féminin accès à une science qui reflète réellement les athlètes qui le pratiquent.

“L’objectif de la FIFA est d’optimiser la santé, le bien-être et les performances de chaque footballeuse, et d’améliorer les connaissances sur les femmes et les filles dans le football à tous les niveaux de la discipline”, a déclaré Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA.

“Ensemble, nous pouvons faire bien plus pour mieux soutenir notre nombre croissant de joueuses et veiller à ce qu’elles soient entraînées, soutenues et comprises en fonction de leurs besoins spécifiques en tant que femmes.”

Alors même que le football féminin a connu un essor en termes de popularité et de participation, la plupart des recherches qui orientent l’entraînement et la récupération se sont appuyées sur des données masculines, a souligné la FIFA.

Une analyse de plus de 5 000 études en sciences du sport publiées entre 2014 et 2020 a révélé que seulement 34% des participants étaient des femmes, et que seules 6% des études portaient exclusivement sur les femmes.

Il en résulte une approche uniforme qui passe souvent à côté de l’essentiel. Les charges d’entraînement, les stratégies de récupération et les systèmes de performance n’ont pas toujours tenu compte de la physiologie féminine, ce qui peut limiter les performances et augmenter le risque de blessure.

La FIFA affirme que son nouveau programme, élaboré avec des experts de premier plan et intégrant les points de vue de joueuses telles que la double championne du monde Carli Lloyd, vise à changer cela.

Les modules couvrent des domaines de performance essentiels tels que le sommeil, la nutrition et le renforcement musculaire, mais abordent également des sujets longtemps négligés dans le sport, notamment la santé menstruelle, la grossesse, le retour à la compétition après l’accouchement et la ménopause.

Cette initiative s'appuie sur des programmes pilotes menés avant la Coupe du monde féminine élargie à 32 équipes en 2023, lors de laquelle 10 équipes nationales avaient bénéficié d'un soutien ciblé.

La FIFA diffuse désormais ces connaissances à l'échelle mondiale via son centre de formation en ligne, les rendant accessibles à tous les acteurs du football.

Elle s'inscrit également dans une volonté plus large d'aligner la recherche sur la croissance rapide de ce sport.

À un an de la Coupe du monde féminine de 2027 au Brésil, la FIFA a déclaré que l'amélioration de l'accès aux données spécifiques aux femmes — et l'encouragement d'un débat plus ouvert sur la santé — seront essentiels pour renforcer la professionnalisation du football féminin.

Une partie de cet effort consiste à briser des tabous de longue date. En abordant de front des sujets tels que les menstruations, la fertilité et la ménopause, la FIFA espère créer un environnement plus informé et plus favorable pour les joueuses, tout en donnant aux entraîneurs la confiance nécessaire pour mieux gérer la santé des athlètes.

Ces modules sont accessibles au public et proposent des contenus allant des notions de base aux conseils plus avancés.