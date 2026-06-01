Pocognoli quitte le Rocher

Voilà, c’est fini. L’AS Monaco a officialisé ce lundi le départ de son entraîneur, Sébastien Pocognoli par le biais d’un communiqué. Fragilisé depuis la fin de la saison, le technicien belge, qui était sous le contrat jusqu’en 2027, quitte donc le Rocher à peine huit mois après avoir remplacé Adi Hütter.

L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli. Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite.…

TM pour SOFOOT.com