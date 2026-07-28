Football : la FIFA envisage de céder des parts via une nouvelle entité de 20 milliards de dollars ; l'UEFA n'apprécie pas

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* La FIFA cherche à lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars en cédant des participations minoritaires sans pouvoir de contrôle dans sa filiale

* JPMorgan collabore avec la FIFA sur cette levée de fonds, a indiqué une source

* L'UEFA a déclaré que la proposition manquait de transparence quant aux bénéficiaires financiers

par Echo Wang et Rohith Nair

La FIFA prévoit de créer une nouvelle filiale commerciale évaluée à 20 milliards de dollars, a annoncé mardi l'instance dirigeante du football mondial, alors qu'elle cherche à obtenir le soutien de ses 211 fédérations membres pour cette proposition, une initiative déjà critiquée par l'UEFA.

Ce projet ambitieux prévoit la création par la FIFA de « FIFA Forward Enterprise » (FFE), une filiale détenue à 100 % qui regroupera les activités commerciales et événementielles de l’organisation.

La FIFA a déclaré qu’elle conserverait le contrôle exclusif ainsi que « l’autorité exclusive » sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matchs et toutes les décisions réglementaires et sportives.

Selon cette proposition, la FIFA inviterait des investisseurs externes à acquérir des participations minoritaires, sans pouvoir de contrôle, dans FFE afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars, l’instance précisant que tous les bénéfices nets seraient réinvestis dans le football.

« Le football est le sport le plus populaire au monde et un formidable moteur de développement humain et social », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

« Certains acteurs du football ont su transformer cette popularité en une valeur commerciale remarquable – nous saluons ce succès et souhaitons qu’il se poursuive, car il profite à l’ensemble du football.

Notre mission est de veiller à ce que le reste du football se développe en parallèle: la FIFA a pour vocation de soutenir un développement durable et inclusif aux quatre coins du monde. »

VIVES CRITIQUES DE LA PART DE L’UEFA

Cette proposition a toutefois suscité de vives critiques de la part de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

"Cela franchit une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir", a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

"L’UEFA prend cela extrêmement au sérieux. Il en va de même pour chaque fédération nationale de football. Il en va de même pour toutes les parties prenantes: les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l’avenir de ce sport.

L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier — surtout en l’absence totale de transparence quant à ceux qui en tirent un avantage financier. Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre." Infantino a toutefois déclaré que chaque fédération membre devrait avoir la possibilité de solliciter une part équitable des fonds disponibles afin de façonner son propre avenir.

"Il s’agit de la démocratisation du football à l’échelle mondiale", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la FIFA a indiqué que la proposition serait bientôt présentée aux 211 fédérations membres et au Conseil de la FIFA, qui seront les seuls à prendre la décision finale sur cette question.

INVESTISSEURS EXTERNES

La FIFA travaille avec des banquiers de JPMorgan pour lever des milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu’à 20 % des parts de l’entité, a indiqué une source.

La source a ajouté que l’ancien directeur général de Liberty Media FWONA.O , Greg Maffei, a participé en tant que conseiller commercial à la création de l’entreprise de la FIFA.

Thrive Eternal, une nouvelle stratégie d’investissement lancée par la société de capital-risque Thrive Capital, devrait être l’un des principaux investisseurs de l’entité, a précisé la source.

Cette stratégie consiste en un véhicule de capital permanent axé sur la réalisation d’un petit nombre d’investissements à long terme dans des franchises et des institutions culturelles.

Thrive Eternal a pris cette année une participation minoritaire dans les Giants de San Francisco, équipe de la Ligue majeure de baseball.

Ce véhicule a été fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. L’ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Bob Iger, occupe le poste de conseiller. Jared Kushner ne serait toutefois pas un investisseur potentiel, a précisé la source.

C’est le Financial Times qui a été le premier à faire état de cette cession de participation.