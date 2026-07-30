Football : l'UEFA va boycotter la Coupe du monde et les tournois de la FIFA en raison des projets de cession de parts

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* L'UEFA va boycotter tous les tournois de la FIFA

* L'Europe s'oppose à l'unanimité à la proposition de la FIFA

* Ce vote pourrait porter un coup fatal

* L'AFC publie également une réponse cinglante

(ajoute le contexte et les réactions) par Alan Baldwin et Ian Ransom

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, et ses 55 pays membres ont voté jeudi en faveur du boycott de tous les tournois de la FIFA, ce qui pourrait porter un coup fatal à la proposition de l'organisation mondiale de vendre une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs extérieurs.

Dans un communiqué sans concession , l’Europe a présenté un front uni face au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont la proposition a provoqué un tollé quelques semaines seulement après la Coupe du monde qui s’est déroulée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Six des dix meilleures équipes au classement, tant chez les hommes que chez les femmes, sont européennes, dont l’Espagne, championne du monde .

La Confédération asiatique de football a également adressé une lettre cinglante aux 47 fédérations membres du continent et a averti que la proposition ne pourrait jamais aboutir sans le soutien des six blocs régionaux.

La prise de position de l’UEFA a considérablement fait monter les enchères, avec des implications immédiates pour la Coupe du monde féminine de 2027, qui doit se dérouler au Brésil l’année prochaine.

« Nous rejetons à l’unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA visant à céder des parts de propriété de la Coupe du monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés », a déclaré l’UEFA.

“Aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à une quelconque compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, à moins que celle-ci ne soit abandonnée dans son intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n’ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée.”

NON À VENDRE

L’UEFA a déclaré que la Coupe du monde n’était pas à vendre et ne pouvait être considérée comme un produit d’investissement ni cédée à des investisseurs privés.

Le projet d’Infantino prévoit la création d’une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, tout en proposant des participations minoritaires à des investisseurs privés.

Il a proposé aux 211 fédérations membres de la FIFA 40 millions de dollars chacune si elles acceptaient la proposition avant le 19 septembre, dans le cadre d’un programme de 10 milliards de dollars qui serait disponible à partir du 1er janvier 2027.

En cas de rejet, le montant de l’enveloppe reviendrait aux 2,7 milliards de dollars initialement proposés, soit environ 10 millions de dollars par association membre.

“Il ne s’agit pas seulement d’un échec cuisant en matière de leadership, mais d’un manquement au devoir de la FIFA en tant que gardienne du football mondial”, a déclaré l’UEFA à propos d’une proposition qui a déclenché une grave crise de gouvernance.

“Dès l’instant où des investisseurs externes acquièrent des participations dans les compétitions de la FIFA, le football change à jamais. Le rendement commercial devient une obligation permanente. Les attentes des investisseurs se transforment en une pression quotidienne.”

L’UEFA, dont les compétitions de clubs d’élite ont généré 4,4 milliards d’euros (5 milliards de dollars) pour la seule saison 2024/25, et la FIFA se livrent depuis longtemps une bataille pour le pouvoir et le contrôle d’un sport devenu une puissante machine à argent.

Infantino, qui brigue un nouveau mandat à la tête de la FIFA l’année prochaine, a présenté cette initiative comme un moyen de promouvoir la “démocratisation” mondiale en élargissant l’accès à ses ressources financières.

D’autres ont exprimé un point de vue différent.

“Le football appartient aux supporters, pas aux investisseurs milliardaires. Ça suffit. Il est temps de prendre position pour protéger notre sport”, a déclaré la ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, à la suite de la déclaration de l’UEFA.

Le président de l’AFC , le cheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, a indiqué que son organisation n’avait été consultée à aucun niveau par la FIFA avant l’annonce publique. Cela, ajouté à l’absence de toute analyse détaillée de la proposition sur les plans de la gouvernance, des finances ou du droit, était “totalement inacceptable” , a-t-il ajouté.

“Les actions unilatérales de la FIFA semblent ébranler les fondements mêmes du football continental, qui reposent sur la solidarité, la coopération et la transparence”, a ajouté le Bahreïni.

“Une telle initiative ne pourra aboutir sans le soutien de toutes les confédérations, ce qui n’est pas le cas actuellement.”

LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE NE S’EST PAS ENCORE RÉUNIE

La CONCACAF, le bloc régional regroupant l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes, a également critiqué la FIFA pour son manque de consultation.

Le comité exécutif de la confédération africaine se réunira la semaine prochaine pour évaluer la proposition, tandis que la confédération océanienne, le plus petit bloc régional comptant 11 pays membres à part entière, a déclaré qu’elle discuterait de la proposition lors d’une réunion le mois prochain.

L’instance dirigeante sud-américaine, la CONMEBOL, ne s’est pas encore exprimée publiquement.

Les organisations de joueurs ont également exprimé leur opposition au projet de la FIFA. La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs a averti que cette proposition modifierait de manière irréversible les motivations qui sous-tendent les tournois dans lesquels les joueurs évoluent et construisent leur carrière.

Le syndicat australien des footballeurs s’est joint jeudi à ces critiques , affirmant que l’instance dirigeante mondiale exerçait des pressions sur les fédérations membres pour faire adopter la proposition, tout en écartant les athlètes et les supporters qui génèrent la valeur de ces tournois.

“À l’heure où le football a désespérément besoin de plus de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, des propositions d’une telle importance soulèvent des questions quant à savoir qui dirige ce sport et dans l’intérêt de qui”, a déclaré Professional Footballers Australia dans un communiqué.