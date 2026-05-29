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Football-L'Espagne favorite pour remporter la Coupe du monde, selon le modèle de Goldman
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Espagne est favorite pour remporter la Coupe du monde 2026, devant la France, l'Argentine et le Brésil, selon un modèle de Goldman Sachs publié vendredi qui s'appuie sur les performances historiques et les classements des équipes.

Ce modèle attribue à l'Espagne 26% de chances de remporter le trophée lors de cette compétition, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.

* La France arrive en deuxième position avec 19%, suivie de l'Argentine, championne en titre, avec 14%, du Brésil avec 8% et de l'Angleterre avec 5%, a indiqué Goldman Sachs dans une note de recherche.

* La banque a précisé que ses prévisions reposaient principalement sur les cotes Elo des équipes, un système de classement basé sur les performances initialement conçu pour les échecs et adapté au football, ainsi que sur des facteurs supplémentaires tels que le talent offensif, la dynamique récente, la mentalité et la situation géographique.

* “L'Espagne est donnée favorite car elle possède le classement Elo le plus élevé, soutenu par un talent offensif et une bonne dynamique à l'approche de la compétition”, a déclaré Goldman Sachs.

* Les chances de l'Argentine ont été réduites par ce que la banque a qualifié d'effet “baisse de régime du vainqueur”, c'est-à-dire la tendance des champions en titre à sous-performer lors de la Coupe du monde suivante.

* Les chances de la France ont été compromises par la probabilité d'affronter l'Espagne, tête de série, en demi-finale, tandis que l'Angleterre a été déclassée en raison de ce que Goldman a décrit comme un historique de performances décevantes en tournoi, des désavantages géographiques et un tirage au sort légèrement défavorable.

* Goldman a déclaré que ses projections correspondaient globalement aux cotes des bookmakers, bien qu'elle ait attribué à l'Angleterre une probabilité de victoire inférieure à celle des marchés de paris.

* La banque a déclaré que son modèle simule les résultats des matchs en utilisant près de 20.000 matchs internationaux officiels disputés depuis 1978 et qu'il serait mis à jour après chaque journée de compétition pendant le tournoi.

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