Tennis/Roland-Garros-Djokovic éliminé au 3e tour en cinq sets par Fonseca

Open de France

par Vincent Daheron

Novak Djokovic a été éliminé vendredi au troisième tour de Roland-Garros par ‌le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) au terme d'un âpre duel de 4h53 et après avoir pourtant mené deux manches à zéro.

Le Serbe de 39 ​ans devra attendre pour remporter un 25e titre du Grand Chelem, et devancer l'Australienne Margaret Court avec laquelle il partage le record, alors que le numéro un mondial et favori Jannik Sinner a été éliminé jeudi.

"C'était un match incroyable à jouer. Évidemment, c'est difficile pour moi de le perdre après avoir mené deux sets à zéro", a-t-il déclaré en conférence de ​presse. "Il a été, sans aucun doute, le meilleur joueur dans les moments importants. Je ne pense pas avoir commis trop d'erreurs dans mon jeu."

En l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, blessé, et au lendemain de l'élimination surprise de ​Jannik Sinner, "Djoko" a laissé passer une occasion en or de ravir un quatrième Roland-Garros (après 2016, ⁠2021 et 2023) et le fameux titre supplémentaire en Majeur qui lui échappe depuis l'US Open 2023.

Il ne verra pas les huitièmes de finale du Grand Chelem ‌parisien pour la première fois depuis 2009, quand il avait également été sorti au troisième tour, par l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

"Nole" avait pourtant idéalement lancé son troisième tour face à Joao Fonseca, premier obstacle identifié sur la route du natif de Belgrade dès le tirage au sort réalisé la ​semaine dernière.

Il menait deux manches à rien, avec un niveau de ‌jeu encore en amélioration après deux premiers tours face aux Français Giovanni Mpetshi Perricard et Valentin Royer lors desquels il avait ⁠lâché un set à chaque fois.

Mais la puissance du coup droit de Joao Fonseca a commencé à lui faire mal. Le Brésilien, tête de série n°28, a alors empoché les deux manches suivantes, bien que le quatrième mondial soit passé à deux points du match dans la quatrième.

"Je n'avais juste plus d'énergie. Je ne me suis pas du tout bien senti ⁠sur le court dans les sets ‌suivants", a expliqué le Serbe, après avoir joué son plus long match à Roland-Garros.

TROIS ACES POUR CONCLURE

Le set décisif a tenu toutes ses promesses dans ⁠un court central prêt à s'enflammer sur chaque point. Novak Djokovic a breaké le premier mais Joao Fonseca, bluffant mentalement, a débreaké dans la foulée.

Ce dernier a finalement pris le ‌service de son adversaire au meilleur moment, pour mener 6-5 et s'offrir le droit de servir pour le gain du match. Malgré ses 19 printemps, Joao ⁠Fonseca n'a pas tremblé, enchaînant trois aces d'affilée pour effacer une balle de débreak puis s'imposer afin de rejoindre son premier ⁠huitième de finale en Grand Chelem.

"Je n'y crois ‌pas. J'ai juste joué, j'ai juste profité d'être sur le court", a-t-il réagi sur le court. "J'essayais de frapper la balle aussi vite que possible. Djokovic ne rate jamais, on pense ​toujours qu'il a 20 ans. À la fin du match, je pense qu'il était plus en ‌forme que moi."

"J'ai juste cru que je pouvais réussir des aces. C'était fou, je n'ai jamais fait ça avant. J'étais super content de pouvoir finir comme ça."

Il jouera Casper Ruud ou Tommy Paul pour une place ​en quarts de finale.

C'est seulement la deuxième fois que Novak Djokovic s'incline après avoir remporté les deux premières manches. La première avait déjà eu lieu à Roland-Garros, en 2010, lors de son quart de finale contre l'Autrichien Jürgen Melzer.

Le finaliste du dernier Open d'Australie ne se présentait pas dans les meilleures conditions sur l'ocre parisien. Éliminé en huitièmes de ⁠finale du Masters 1000 d'Indian Wells, il a ensuite été sorti dès son entrée en lice à Rome au début du mois après avoir manqué les tournois de Miami, Monte-Carlo et Madrid pour des problèmes physiques, notamment à l'épaule droite.

"Je pense que je jouais un très bon tennis", a-t-il estimé. "Étant donné que j'étais blessé pendant trois mois, que j'essayais de revenir, jouer directement un Grand Chelem sur cette surface qui est très exigeante, qui me demande plus de temps pour m'habituer, je pense que le niveau était très bon."

Son élimination ouvre encore un peu plus le tableau d'une 125e édition de Roland-Garros qui couronnera forcément un nouveau vainqueur en Grand Chelem. La tête de série n°2 Alexander Zverev fait désormais figure ​d'unique favori.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)