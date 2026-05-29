Tennis/Roland-Garros-Djokovic éliminé dès le 3e tour, Swiatek rejoint Kostyuk en huitièmes

Open de France

par Vincent Daheron

Au lendemain de l'élimination ‌du numéro un mondial Jannik Sinner, Roland-Garros a vécu une nouvelle folle journée vendredi avec ​la défaite au troisième tour de Novak Djokovic, en cinq sets, face au phénomène brésilien Joao Fonseca.

Le Serbe de 39 ans menait deux sets à zéro avant de se faire renverser ​par la tête de série n°28, âgée de seulement 19 ans (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5), au terme d'une rencontre de ​4h53.

"Djoko" voit ainsi sa quête d'un 25e titre ⁠du Grand Chelem repoussée alors que l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, conjuguée à la ‌défaite jeudi de Jannik Sinner lui ouvraient une occasion en or. Il est passé à deux points du match dans le quatrième set, mais ​le mental de Joao Fonseca ‌n'a pas flanché.

Le jeune prodige est devenu le deuxième joueur à battre "Nole" ⁠après avoir compté deux manches de retard. Le seul précédent, déjà à Roland-Garros, datait de 2010.

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, s'est qualifiée pour les huitièmes de ⁠finale du Grand Chelem ‌parisien, où elle affrontera Marta Kostyuk, l'une des nombreuses prétendantes à la ⁠coupe Suzanne-Lenglen.

Malgré un petit retard à l'allumage en début de match, lorsqu'elle a concédé le ‌break sur son premier jeu de service, la Polonaise de 24 ans n'a ⁠pas tremblé face à sa compatriote Magda Linette (6-4, 6-4 en 1h25).

La ⁠tête de série n°3 ‌continue son parcours immaculé, n'ayant pas encore lâché le moindre set lors de ses trois ​premières rencontres.

La route va s'élever dès le prochain ‌tour puisqu'Iga Swiatek défiera en huitièmes de finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid.

La 15e ​joueuse mondiale a signé sa 14e victoire consécutive sur terre battue en écartant la Suissesse Viktorija Golubic (6-4, 6-3).

Sa compatriote Elina Svitolina jouera également les huitièmes de finale après sa ⁠victoire en deux sets et 1h31 sur l'Allemande Tamara Korpatsch (6-2, 6-3). Rarement inquiétée, hormis quand elle a été breakée d'entrée de seconde manche, la septième joueuse mondiale a rejoint les huitièmes de finale pour la quatrième année consécutive.

La récente lauréate du WTA 1000 de Rome y défiera la Suissesse Belinda Bencic, tête de série n°11.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse)