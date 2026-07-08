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Football/Coupe du monde-Zlatko Dalić démissionne après neuf ans à la tête de la sélection croate
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 17:16

Zlatko Dalić, le sélectionneur le plus titré de l'Histoire de la Croatie, a démissionné mercredi après neuf ans à la tête des Vatreni, moins d'une semaine après l'élimination de son équipe face au Portugal en seizièmes de finale du Mondial de football.

Sous la houlette de Zlatko Dalić, la Croatie a terminé deuxième de la Coupe du monde 2018 et troisième de l'édition 2022 au Qatar, mais cette fois-ci, l'équipe a quitté la compétition sans médaille.

"Lorsque j’ai pris les rênes de l’équipe nationale, je croyais en la qualité des joueurs et en moi-même, mais je n’osais pas rêver que nous accomplirions tout ce que nous avons accompli au cours de ces près de neuf années", a déclaré Zlatko Dalić.

"Je ne peux pas décrire à quel point je suis fier de chaque victoire, de nos qualifications pour les grandes compétitions, des trois médailles, de ces grandes soirées du football croate, comme quand on a battu l’Angleterre ou le Brésil en Coupe du monde."

Depuis sa nomination en 2017, Zlatko Dalić a dirigé la Croatie lors de 111 matches, remportant 62 victoires. Son équipe a également terminé deuxième de la Ligue des Nations de l’UEFA 2022-23

"Monsieur le sélectionneur, merci pour tout : les victoires, les exploits, les qualifications, les médailles, la cohésion, le respect et votre engagement sans faille à vous battre pour la Croatie, tant sur le terrain qu’en dehors", a déclaré la Fédération croate de football dans un communiqué.

Au cours de ce Mondial, l'équipe dirigée par le technicien de 59 ans a atteint les seizièmes de finale en terminant deuxième du groupe L. Les Croates ont notamment subi une défaite face à l'Angleterre (4-2), décroché un court succès contre le Panama (1-0) avec seulement deux tirs cadrés, avant de s'imposer face au Ghana (2-1).

Leur parcours s'est toutefois arrêté sur une défaite contre le Portugal (2-1). À l'issue de la rencontre, Zlatko Dalić a critiqué ce qu'il a qualifié d'arbitrage défaillant, relevant notamment un penalty accordé après intervention de la VAR ainsi qu'une décision de hors-jeu en fin de match qui a annulé l'égalisation de Joško Gvardiol dans le temps additionnel. Il a toutefois reconnu que l'arbitrage ne pouvait pas, à lui seul, expliquer l'élimination de la Croatie.

Avant de prendre les rênes de la sélection croate, Zlatko Dalić a entraîné le club saoudien Al-Hilal et le club émirati Al-Ain.

(Reportage Paras J. Haji; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)

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