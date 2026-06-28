Football/Coupe du monde-Un nul amer pour le Portugal, deuxième du groupe K derrière la Colombie

Le match nul entre le Portugal et la Colombie samedi a permis aux deux équipes de se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial mais il a laissé à l'équipe de Cristiano Ronaldo, deuxième du groupe K, un goût amer.

La rencontre disputée au Miami Stadium avait tout pour plaire, mais il n'a donné lieu à aucun but.

La Colombie et le Portugal ont rendu coup pour coup dans un vacarme assourdissant dans les tribunes, laissant les Sud-Américains en tête du groupe et les Portugais face à un parcours plus compliqué en phase à élimination directe.

La Croatie sera leur prochain adversaire, et l'Espagne pourrait ensuite se dresser sur leur route. Un scénario pas vraiment envisagé par une équipe arrivée dans le tournoi parmi les favoris.

La presse portugaise n'était guère d'humeur à enjoliver la situation.

"La couleur d'un sourire gêné est le jaune", titrait dimanche Record, en référence au maillot colombien et à la supériorité affichée par la Tricolor durant une grande partie de la rencontre.

La "une" d'A Bola était plus clémente : "Entre de bonnes mains", clin d'oeil au gardien Diogo Costa désigné homme du match grâce à six arrêts et un deuxième clean sheet consécutif.

O Jogo s'est montré moins indulgent, qualifiant le Portugal de "décaféiné" après l'incapacité de l'équipe de Roberto Martínez à battre la Colombie et à terminer en tête du groupe.

Pour l'ancien international portugais Ricardo Quaresma, désormais consultant pour LiveModeTV, le problème n'était pas le talent mais l'état d'esprit.

"Il manque de la joie, il manque du plaisir, il manque de la créativité", a déclaré Ricardo Quaresma. "Ils avaient l'air fatigués, démotivés."

"Ils ne manquent ni de qualité ni de talent... mais c'est justement ce qui fait défaut : cette joie, ce plaisir, cette créativité, ainsi que la volonté de prendre des risques. On dirait que les joueurs ont peur de prendre des risques", a-t-il ajouté.

Le Portugal affrontera la Croatie en seizièmes de finale jeudi à Toronto.

(Reportage Fernando Kallas; version françise Zakarya Meliani)