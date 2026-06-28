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Robert Lewandowski vers la MLS ?
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 20:26

Robert Lewandowski vers la MLS ?

Robert Lewandowski vers la MLS ?

He we go ! Absent de la Coupe du monde avec la Pologne, Robert Lewandowski a tout de même trouvé un moyen de rallier les États-Unis . Selon Fabrizio Romano, l’avant-centre serait en effet sur le point de s’engager avec le Chicago Fire , deux semaines après avoir visité les installations de la franchise.

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