Robert Lewandowski vers la MLS ?
He we go ! Absent de la Coupe du monde avec la Pologne, Robert Lewandowski a tout de même trouvé un moyen de rallier les États-Unis . Selon Fabrizio Romano, l’avant-centre serait en effet sur le point de s’engager avec le Chicago Fire , deux semaines après avoir visité les installations de la franchise.
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