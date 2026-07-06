Football/Coupe du monde-Stéphan salue la maturité des Bleus face au Paraguay avant le Maroc

Le sélectionneur adjoint des Bleus, Guy Stéphan, a estimé que l'équipe de France était sortie grandie de l'épreuve physique traversée face au Paraguay et qu'elle se préparait désormais à un défi d'une tout autre nature contre le Maroc, jeudi, en quart de finale.

Après avoir survolé la phase de groupes puis les huitièmes de finale, les Bleus ont dû batailler jusqu'au bout pour venir à bout d'une équipe paraguayenne accrocheuse, bénéficiant selon eux de peu de protection de la part du corps arbitral lors de leur succès samedi à Philadelphie.

Guy Stéphan a confirmé que la Fédération française de football avait fait appel du carton jaune reçu par l'attaquant Michael Olise. Trois avertissements ont été distribués aux joueurs français au cours de la rencontre, contre un seul pour les Paraguayens, après le coup de sifflet final.

"Moi, je trouve qu'avoir joué un match comme ça à ce moment-là de la compétition, pour nous, je trouve que c'est fructueux, parce que ça amène des réponses sur ce que les joueurs sont capables de faire devant une telle adversité", a-t-il déclaré lundi devant la presse.

"C'était un jour pour disjoncter et personne n'a disjoncté. Donc ça, c'est quand même une preuve de, même si ce sont des jeunes joueurs (...) c'est quand même une preuve de maturité"

"C'est un match qui a été dur, qui a été éprouvant nerveusement, physiquement, voilà, maintenant on est passé à autre chose", a-t-il ajouté.

UNE ÉQUIPE MAROCAINE DE GRANDE QUALITÉ

Le Maroc tentera jeudi à Boston d'atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. Pour Guy Stéphan, il ne fait aucun doute que les Lions de l'Atlas disposent d'un véritable pedigree.

"Ce sera une opposition complètement différente de ce qu'on vient d'avoir", a-t-il expliqué.

"C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée, une équipe qui a une certaine solidité et puis surtout une équipe qui est très bonne en transition, qui a marqué beaucoup de buts"

"Avec des atouts aussi individuels, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche (...) C'est une équipe de qualité, indiscutablement"

Guy Stéphan a indiqué que l'attaquant Marcus Thuram, absent lors des deux derniers matches en raison d'un problème au mollet, devait reprendre l'entraînement lundi. En revanche, le milieu Aurélien Tchouaméni reste gêné par une blessure aux adducteurs contractée avant la rencontre face au Paraguay.

"On verra chaque jour comment sa blessure se guérit ou pas", a déclaré le technicien de 69 ans, fidèle adjoint de Didier Deschamps depuis 2009.

"On est un peu, c'est vrai, un peu pris par le temps parce que le match c'est jeudi, mais il continue son travail individualisé"

Guy Stéphan a également réagi avec fermeté aux propos racistes visant Kylian Mbappé tenus par une sénatrice paraguayenne.

"En trois mots", a-t-il répondu. "C'est indigne, abject, scandaleux."

(Reportage Nick Mulvenney à Miami; version française Zakarya Meliani)