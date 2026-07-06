La LFP a refusé de reporter le premier match de l’OL

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Dans la perspective d’un potentiel barrage de Ligue des champions (s’ils passent le 3 e tour préliminaire), l’Olympique lyonnais a demandé le report du premier match de championnat de la saison prévu le 22 août contre Toulouse, selon L’Équipe . En effet, la rencontre est prévue entre les deux matchs de l’hypothétique barrage que pourrait disputer le club rhodanien.

Réponse négative

Contrairement à d’autres écuries qui avaient eu droit à un traitement de faveur la saison passée, la LFP a fermé la porte à cette idée , toujours selon le quotidien sportif. Le verdict a été rendu ce lundi par le Conseil d’administration de la Ligue, réuni en visio.…

EM pour SOFOOT.com