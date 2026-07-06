Football/Coupe du monde-Salah offre à l'Égypte un succès inédit dans son histoire

Après des années de désillusions en Coupe du monde, d'échecs en Coupe d'Afrique des nations et de tensions avec la Fédération égyptienne, Mohamed Salah a enfin marqué l'histoire en conduisant l'Égypte pour la première fois en phase à élimination directe du Mondial, apportant enfin à sa carrière internationale la réussite collective qui lui faisait défaut.

Mais quel que soit le résultat du huitième de finale de mardi face à l'Argentine, l'attaquant de Liverpool, qui s'apprête à quitter le club anglais, a d'ores et déjà accompli ce qui avait toujours échappé à lui-même et à son pays.

En menant les Pharaons jusqu'au tableau final pour la première fois de leur histoire, Mohamed Salah a définitivement inscrit son nom dans la légende du football égyptien. Avant cette édition, l'Égypte n'avait jamais remporté le moindre match en Coupe du monde.

Toute l'émotion suscitée par cet exploit était palpable après la victoire aux tirs au but contre l'Australie, vendredi, lors des seizièmes de finale.

Au coup de sifflet final, Mohamed Salah n'a pas pu retenir ses larmes. Il a ensuite enlacé ses coéquipiers et salué les supporters, comme libéré après des années de frustrations et de critiques liées à l'incapacité de l'Égypte à transformer son immense talent individuel en succès collectif sur la scène internationale.

"C'est historique", a déclaré Mohamed Salah aux journalistes.

"J'ai dit aux garçons avant le match : 'Les gars, c'est la plus grande scène sur laquelle vous pourrez jouer dans votre vie. Alors profitez-en. Ne laissez pas la pression vous empêcher de savourer ce moment.' Je suis heureux qu'on ait réussi à gagner ce match."

LE CHEF D'ORCHESTRE DES CÉLÉBRATIONS

Les festivités ne se sont pas limitées au terrain.

Après chacune des victoires égyptiennes, Mohamed Salah a été au cœur des célébrations, transportant une enceinte portable pendant que ses coéquipiers chantaient et dansaient dans le vestiaire, avant de poursuivre la fête dans la rue, devant l'hôtel de l'équipe.

Ces scènes sont devenues l'une des images marquantes du parcours des Pharaons au Mondial, illustrant un capitaine qui savoure enfin un succès international que lui et son pays poursuivaient depuis si longtemps.

Cette influence ne s'est pas limitée à son rôle de leader. Malgré une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la phase de groupes, Mohamed Salah a inscrit un but, donné deux passes décisives et créé seize occasions en quatre rencontres, confirmant son importance dans l'épopée égyptienne.

Face à l'Australie, l'attaquant de 34 ans a disputé l'intégralité des 120 minutes avant de transformer avec sang-froid une Panenka lors de la séance de tirs au but.

Interrogé sur son calme avant cet exercice, il a répondu : "Si quelqu'un devait tenter ça dans un tel moment, ce serait probablement moi. J'ai plus d'expérience que les autres, et je voulais leur transmettre de la confiance. J'ai pris ma décision au dernier moment. Je ne sais pas si c'est ma dernière Coupe du monde ou non, mais je devais le faire."

UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE LONGTEMPS MARQUÉE PAR LES DÉSILLUSIONS

Malgré son statut de l'un des meilleurs attaquants de sa génération, le parcours international de Mohamed Salah a souvent été teinté de regrets.

C'est lui qui avait inscrit, sur penalty, le but de la qualification de l'Égypte pour la Coupe du monde 2018, mettant fin à 28 ans d'absence. Mais quelques semaines plus tard, il arrivait en Russie diminué par une blessure à l'épaule contractée lors de la finale de la Ligue des champions, tandis que l'Égypte quittait le tournoi dès le premier tour.

Sous son leadership, les Pharaons ont également échoué en finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2017 puis en 2021. Par ailleurs, le capitaine égyptien s'est retrouvé à plusieurs reprises en conflit ouvert avec la Fédération égyptienne autour de questions telles que les droits à l'image, l'organisation des déplacements ou encore la gestion de la sélection nationale.

Son choix de jouer malgré sa blessure contre l'Australie lui a valu de nombreux éloges en Égypte. Et face à l'Argentine de Lionel Messi, il aura une nouvelle occasion d'enrichir encore un peu plus son héritage.

Quel que soit le résultat, Mohamed Salah a déjà changé le regard porté sur sa carrière internationale. En guidant l'Égypte vers un parcours inédit en Coupe du monde, là où plusieurs générations de joueurs avaient échoué avant lui, il a enfin offert à son pays le succès mondial qui manquait jusque-là à l'une des carrières les plus riches du football moderne.

(Reportage Hatem Maher; version française Zakarya Meliani)