Mondial 2026 – Balongun sort du silence après la polémique autour de sa suspension annulée et l’élimination des États-Unis contre la Belgique

Mondial 2026 – Balongun sort du silence après la polémique autour de sa suspension annulée et l’élimination des États-Unis contre la Belgique

Enfin. Éliminé de la Coupe du monde avec les États-Unis après avoir été balayé par la Belgique en huitièmes de finale (1-4), Folarin Balogun est sorti du silence . Au cœur d’une polémique autour de l’annulation de sa suspension, l’ancien attaquant de Reims, auteur de trois buts et d’une passe décisive lors de ce Mondial 2026 , a d’abord eu un mot pour ses supporters.

« Ma première Coupe du monde… C’est dur d’attendre quatre ans pour concourir au plus haut niveau de notre sport. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters : nous n’avons pas été à la hauteur au moment crucial et nous vous avons déçus. » …

TM pour SOFOOT.com