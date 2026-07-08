Bordeaux de retour devant la DNCG 15 juillet

Vivre ou mourir : Bordeaux sera fixé dans une semaine. Exclus de toutes compétitions nationales par la DNCG, les Girondins de Bordeaux avaient annoncé leur intention de faire appel. Selon L’Equipe , ce dernier devrait être jugé le mercredi 15 juillet . Si la décision venait à être confirmée, le sextuple champion de France devrait repartir la saison prochaine du sixième échelon du foot français, en Régional 1.

Une belle somme à récolter

Pour rappel, le gendarme du foot français attend une injection de neuf millions d’euros dans le budget bordelais pour la saison à venir et pour autoriser le club au Scapulaire à jouer en National 1 (D4). Sans l’argent, peu de chance de voir le gendarme financier revenir sur son choix.…

ABS pour SOFOOT.com