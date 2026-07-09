Football/Coupe du monde-Quansah suspendu deux matches, casse-tête défensif pour l'Angleterre

(Actualisé avec détails et citations)

Le défenseur anglais Jarell Quansah a écopé de deux matches de suspension après son expulsion contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde, compliquant la tâche du sélectionneur Thomas Tuchel, dont les options en défense sont déjà limitées en raison de blessures, face à la Norvège samedi.

L'équipe anglaise a été "extrêmement frustrée" en apprenant l'information, a déclaré Bukayo Saka. "Je viens tout juste d'apprendre qu'il s'agit d'une suspension de deux matches, ce qui est extrêmement frustrant, pour nous comme pour lui", a-t-il dit jeudi aux journalistes.

"Mais c'est comme ça. On n'est pas là pour se plaindre. On doit s'adapter et aligner une équipe capable de battre la Norvège", a ajouté l'ailier droit.

Jarell Quansah a été expulsé face au Mexique dimanche après une intervention de la VAR, l’arbitre ayant estimé qu’il avait effectué un tacle glissé dangereux, les crampons en avant.

L’Angleterre a un temps envisagé de faire appel de cette décision, après que la Fifa eut annulé plus tôt dans la compétition la suspension automatique d’un match que devait purger l'attaquant américain Folarin Balogun.

Cependant, d'après un porte-parole de la Fédération anglaise (FA), le règlement de la Fifa ne permettait pas à l'Angleterre de contester la suspension de Jarell Quansah.

Interrogé sur les différences entre le cas de Jarell Quansah et celui de Folarin Balogun, ainsi que sur le sentiment d'injustice que pourrait ressentir le groupe anglais, Bukayo Saka a préféré ne pas s'exprimer.

Cette suspension prive Jarell Quansah du quart de finale contre la Norvège, samedi à Miami, ainsi que d’une éventuelle demi-finale en cas de qualification de l’Angleterre.

Le défenseur ne pourra donc rejouer dans ce Mondial que si les Three Lions atteignent la finale.

O'REILLY SOUS LA MENACE D'UNE SUSPENSION

L'absence de Jarell Quansah constitue un coup dur, a admis Nico O'Reilly, qui sera pour sa part suspendu au prochain carton jaune. Il a toutefois assurant que l'équipe anglaise allait rapidement tourner la page.

"Oui, bien sûr, c'est triste", a déclaré l'arrière gauche des Three Lions. "Il n'y a pas de possibilité d'appel ou quoi que ce soit, alors il faut simplement passer à autre chose maintenant. Et évidemment, je suis aussi désolé pour lui."

Malgré le risque de manquer une éventuelle demi-finale en cas d'avertissement contre la Norvège samedi, Nico O'Reilly, milieu de terrain de formation, a affirmé qu'il ne changerait pas sa manière de jouer.

"J'aborde ce match comme tous les autres", a-t-il expliqué. "Évidemment, si on gagne et que je prends un carton jaune, je manquerai le match suivant. Mais ce n'est pas ce à quoi je pense. Je suis concentré sur ma performance et sur ce que j'ai à faire sur le terrain."

Une bonne nouvelle est venue égayer le camp anglais: les progrès physiques de Bukayo Saka, qui a débuté la Coupe du monde toujours pénalisé par un problème au tendon d'Achille qui lui avait fait manquer plusieurs rencontres avec Arsenal à la fin de la saison écoulée.

"Au fil du tournoi, j'ai accumulé de plus en plus de temps de jeu", a expliqué Bukayo Saka. "Bien sûr, j'aurais aimé arriver ici à 100%, mais ce n'était pas possible. Tout le monde en a eu conscience et m'a géré de la meilleure manière qui soit. Aujourd'hui, je me sens très bien et je suis prêt."

Pour se hisser dans le dernier carré, l'Angleterre devra se défaire d'une Norvège emmenée par Erling Haaland. L'attaquant a déjà inscrit sept buts dans la compétition, tandis que son pays dispute le premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire.

Coéquipier d'Erling Haaland à Manchester City, Nico O'Reilly a toutefois mis en garde contre l'idée de focaliser toute l'attention sur le buteur norvégien. "Non, pas du tout", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si neutraliser Erling Haaland suffirait à assurer la qualification anglaise.

"Ils ont d'excellents joueurs partout sur le terrain, capables de créer beaucoup de danger. Mais évidemment, si on parvient à le museler, ce sera un facteur très important."

(Reportage de Lori Ewing; version française Zakarya Meliani)