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Football/Coupe du monde-Ødegaard défie l'Angleterre de ses coéquipiers d'Arsenal
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 19:41

Le capitaine de la Norvège, Martin Ødegaard, limite les plaisanteries avec ses coéquipiers d'Arsenal alors que son équipe se prépare à affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, un duel qui opposera des amis en club.

Martin Ødegaard, également capitaine d'Arsenal, retrouvera ses partenaires avec lesquels il a été sacré champion de Premier League cette saison, Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze, lorsque la Norvège affrontera les Three Lions samedi au Miami Stadium.

Le milieu de terrain a expliqué avoir échangé avec certains d'entre eux durant la compétition mais il préfère se concentrer sur l'enjeu du match plutôt que sur des discussions amicales.

"Pas tant (de moqueries) que ça. J'ai un peu parlé avec quelques-uns d'entre eux pendant la compétition", a déclaré Martin Ødegaard avec le sourire aux journalistes mercredi.

"Évidemment, nous connaissons leur qualité. Je les connais très bien. Ce sont des joueurs exceptionnels, de classe mondiale, qui évoluent probablement dans l'une des meilleures sélections du monde à l'heure actuelle. Ce sera donc un énorme défi pour nous."

Le capitaine norvégien a réservé des éloges particuliers à Declan Rice, le patron de l'entrejeu anglais, un secteur qui pourrait être déterminant dans ce quart de finale.

"C'est quelqu'un qui donne toujours absolument tout pour l'équipe, qui se bat pour chaque ballon, qui apporte son énergie sur le terrain et au groupe, et qui tire l'équipe vers l'avant.

"Il est capable de faire énormément de choses sur un terrain. Il peut défendre, attaquer, imposer sa puissance physique et être très à l'aise avec le ballon. C'est un joueur très complet, donc ce sera un bon test pour nous tous. Et il n'y a pas que Declan. Toute l'équipe regorge de joueurs incroyables. C'est un défi immense et on a hâte d'y être. J'espère qu'on pourra continuer à écrire l'histoire."

Martin Ødegaard a également expliqué que la Norvège puisait de la confiance dans son exploit face au Brésil, quintuple champion du monde, qui lui a permis d'atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Norvégiens espèrent désormais créer une nouvelle surprise, même s'ils abordent encore cette rencontre en tant qu'outsiders.

"Je pense que c'était pareil contre le Brésil (en huitième de finale) : on était les outsiders et, comme vous l'avez vu, tout peut arriver dans le football", a-t-il déclaré. "On va tout donner, voir ce qu'on est capables de faire et on se réjouit de ce rendez-vous.

"On doit croire en nous. On a montré au monde entier qu'on était une bonne équipe. Dans le football, tout est possible. Même si on est encore les outsiders, on verra bien ce qui se passera et on se préparera du mieux possible."

(Reportage Rohith Nair à Miami; version française Zakarya Meliani)

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