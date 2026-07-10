Sauvée par Merino, l'Espagne éjecte la Belgique du Mondial et rejoint les Bleus en demies

Sauvée par Merino, l'Espagne éjecte la Belgique du Mondial et rejoint les Bleus en demies

Même largement dominatrice, l'Espagne a eu toutes les peines du monde à venir à bout de la Belgique (2-1). Il a fallu une boulette de l'entrant Senne Lammens dans les buts, et le bout du pied d'un autre, Mikel Merino, pour faire la différence. La Roja est en demi-finale, le choc face à la France aura bien lieu.

Espagne 2-1 Belgique

Buts : Ruiz (30 e ) et Merino (88 e ) pour la Roja // De Ketelaere (41 e ) pour les Diables Rouges

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Par Julien Faure pour SOFOOT.com