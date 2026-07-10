Sauvée par Merino, l'Espagne éjecte la Belgique du Mondial et rejoint les Bleus en demies
Même largement dominatrice, l'Espagne a eu toutes les peines du monde à venir à bout de la Belgique (2-1). Il a fallu une boulette de l'entrant Senne Lammens dans les buts, et le bout du pied d'un autre, Mikel Merino, pour faire la différence. La Roja est en demi-finale, le choc face à la France aura bien lieu.
Espagne 2-1 Belgique
Buts : Ruiz (30 e ) et Merino (88 e ) pour la Roja // De Ketelaere (41 e ) pour les Diables Rouges
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Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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