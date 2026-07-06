Football/Coupe du monde-Mbappé et la FFF ripostent après les insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne

L'attaquant français Kylian Mbappé a répondu lundi à la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, la qualifiant de "femme méprisable" après les propos racistes qu'elle a tenus à son encontre à la suite de l'élimination du Paraguay du Mondial.

Le penalty inscrit par Kylian Mbappé a permis à la France de s'imposer face au Paraguay (1-0) samedi à Philadelphie et de décrocher son billet pour les quarts de finale, au terme d'une rencontre tendue.

Sur X, Celeste Amarilla a publié une longue tirade raciste, qualifiant Kylian Mbappé de "Camerounais colonisé essayant désespérément de se faire passer pour Français" et de "brute" incapable d'écrire. Elle a également estimé que les joueurs paraguayens auraient dû le gifler après la rencontre.

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a répondu par un communiqué au ton particulièrement ferme, prenant sa propre défense mais aussi celle des joueurs paraguayens.

"Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition", a écrit Kylian Mbappé.

"Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde."

La Fédération française de football (FFF) a également durci le ton, annonçant son intention de déposer plainte et qualifiant les propos de Celeste Amarilla de "totalement abjects et inacceptables".

"Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire", a déclaré l'instance.

"Ces propos déshonorent ceux qui les tiennent et ceux qui les diffusent. Les joueurs de l'Équipe de France représentent la France, c'est notre pays qui est insulté."

(Reportage Rohith Nair à Miami; version française Zakarya Meliani)