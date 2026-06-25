Football/Coupe du monde-Le Brésil s'impose face à l'Écosse

Le Brésil s'est qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde de football avec une victoire mercredi contre l'Écosse (3-0), Vinicius Jr ayant marqué deux buts et Neymar ayant fait sa première apparition sous le maillot brésilien en près de trois ans.

Le doublé de Vinicius dans un stade de Miami plein à craquer a permis à l'équipe de Carlo Ancelotti de terminer en tête du groupe C avec sept points, tandis que plus de 60.000 fans ont assisté au retour de Neymar en équipe nationale, alors que le joueur de 34 ans n'avait plus porté le célèbre maillot jaune depuis octobre 2023.

"Nous avons bien joué, c'était très similaire au match contre Haïti (une victoire 3-0). C'était une prestation plus aboutie et nous en sommes satisfaits", a déclaré Carlo Ancelotti.

"Il y a eu beaucoup de points positifs: nous n’avons pas encaissé de but. L’entrée en jeu de Neymar est importante et pourrait beaucoup nous aider."

Le sélectionneur écossais Steve Clarke avait prédit que le Brésil attaquerait dès le coup d'envoi, et la Seleçao n'a eu besoin que de sept minutes pour lui donner raison et prendre l'avantage.

Le Brésil a encore creusé l'écart juste avant la mi-temps lorsque Vinicius Jr a marqué de la tête son deuxième but.

La Seleçao a ensuite tout fait pour marquer un troisième but, inscrit par Matheus Cunha.

"C'est un rêve devenu réalité. Le premier match était difficile, le deuxième était meilleur, et maintenant c'est encore mieux", a déclaré Matheus Cunha, qui a inscrit son troisième but du tournoi.

"Je crois que nous progressons et que nous mettons tout en oeuvre pour atteindre notre objectif: remporter notre sixième titre."

L'Écosse n'est pas parvenu à percer la défense du gardien brésilien, Alisson, et les tentatives de l'équipe pour passer à l'offensive sont restées sans effet.

"Nous leur avons offert les buts, nous leur avons offert le match. Nous sommes déçus", a déclaré Steve Clarke.

(Rohith Nair à Miami)