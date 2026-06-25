On connaît la première affiche des 16es de finale

La toute première affiche des 16 es de finale de cette Coupe du monde a été décidée. Grâce à un but de Thapelo Maseko contre la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud a validé son billet pour la phase à élimination directe, une première dans son histoire.

Deuxièmes du groupe A derrière le Mexique, les Bafana Bafana affronteront donc le Canada, deuxième du groupe B, le 28 juin à Los Angeles. Une affiche que personne n’avait vraiment entouré au Stabilo avant le tournoi, mais c’est aussi pour ça qu’on a inventé les Coupes du monde à 48 équipes : pour découvrir qu’Afrique du Sud-Canada peut être un match à élimination directe.…

MJ pour SOFOOT.com