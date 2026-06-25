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On connaît la première affiche des 16es de finale
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 09:12

On connaît la première affiche des 16es de finale

On connaît la première affiche des 16es de finale

La toute première affiche des 16 es de finale de cette Coupe du monde a été décidée. Grâce à un but de Thapelo Maseko contre la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud a validé son billet pour la phase à élimination directe, une première dans son histoire.

Deuxièmes du groupe A derrière le Mexique, les Bafana Bafana affronteront donc le Canada, deuxième du groupe B, le 28 juin à Los Angeles. Une affiche que personne n’avait vraiment entouré au Stabilo avant le tournoi, mais c’est aussi pour ça qu’on a inventé les Coupes du monde à 48 équipes : pour découvrir qu’Afrique du Sud-Canada peut être un match à élimination directe.…

MJ pour SOFOOT.com

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