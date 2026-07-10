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Football/Coupe du monde-L'Espagne bat la Belgique et rejoint la France en demi-finales
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 23:14

L'Espagne s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales de la Coupe du monde de football en battant la Belgique (2-1) en quart de finale, grâce à un but tardif de Mikel Merino, et affrontera la France, mardi, pour une place en finale.

Les champions d'Europe ont pris l'avantage à la 30e minute. Après une superbe intervention de Thibaut Courtois sur une frappe de Dani Olmo, Fabian Ruiz a parfaitement suivi pour ouvrir le score.

La Belgique a égalisé avant la pause, à la 41e minute, lorsque Charles De Ketelaere a repris de la tête un centre de Timothy Castagne pour tromper Unai Simon.

Les Diables rouges ont subi en seconde période la sortie de Thibaut Courtois, blessé et contraint de céder sa place à Senne Lammens.

Ce dernier a mal négocié une frappe de Pau Cubarsi que Mikel Merino a bien suivi pour sceller la victoire espagnole à la 88e minute, deux minutes après son entrée en jeu.

Il y aura un air de revanche dans cette demi-finale entre la France et l'Espagne, puisque la Roja avait éliminé les Bleus au même stade de l'Euro 2024 (2-1).

(Reportage Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)

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