Football/Coupe du monde-L'Afrique envoie neuf équipes sur dix en seizièmes de finale

Neuf des dix équipes africaines engagées au Mondial ont atteint les seizièmes de finale, une avancée majeure pour le football du continent à même de plaider en faveur d'une représentation accrue lors des prochaines éditions de la compétition.

Ce taux de réussite de 90%, dans le sillage de l'épopée du Maroc jusqu'en demi-finales au Qatar il y a quatre ans, nourrit l’espoir pour l’avenir d’un football passionnément suivi en Afrique mais dont le développement est souvent freiné par des contraintes administratives et logistiques.

"C’est une immense fierté de voir autant d’équipes africaines qualifiées pour les seizièmes de finale", a déclaré le sélectionneur de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, dont l'équipe s'est qualifiée en battant l’Ouzbékistan (3-1).

"Depuis de nombreuses années, le continent africain travaille dur et progresse", a ajouté le technicien français, fort d’une quinzaine d’années d’expérience sur le continent à la tête de clubs et de sélections nationales.

"Bien sûr, il reste une marge de progression et on doit veiller à rester humbles, mais on est heureux de participer à cette évolution du football africain", a-t-il poursuivi au lendemain de la première victoire de l’histoire de la RDC en Coupe du monde, samedi.

Seule la Tunisie n’est pas parvenue à franchir le premier tour. Le Cap-Vert, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Afrique du Sud ont terminé deuxièmes de leurs groupes respectifs, tandis que l’Algérie, la RDC, le Ghana et le Sénégal ont figuré parmi les huit meilleurs troisièmes.

"La compétitivité mondiale et le niveau international du football africain sont reconnus et mis en lumière par les victoires et les qualifications pour les seizièmes de finale obtenues par chacune des neuf sélections africaines", peut-on lire dimanche dans un communiqué du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

"Les efforts et les investissements consacrés à la formation des jeunes, au développement de l'encadrement technique, aux championnats professionnels et aux infrastructures footballistiques au sein des 54 associations membres de la CAF ainsi que dans les compétitions de la confédération portent leurs fruits", ajoute-t-il.

L’Afrique devra confirmer cette dynamique dans la suite de la compétition si elle veut convaincre de la nécessité d’obtenir davantage de places lors des prochaines Coupes du monde.

L’AFRIQUE PLAIDE POUR DAVANTAGE DE PLACES

Les pays africains réclament depuis longtemps une augmentation de leur quota au Mondial. Bien que la CAF compte plus de 50 associations membres, soit un nombre comparable à celui de l’Europe, le continent dispose de beaucoup moins de représentants à la phase finale. Lors de l’édition 2026, la CAF comptait dix équipes qualifiées contre seize pour l’UEFA.

Ces revendications avaient toutefois été tempérées durant les près de trente années de présidence d’Issa Hayatou à la tête de la CAF. Celui-ci rappelait régulièrement aux délégués, de congrès en réunions, que l’Afrique pourrait légitimement demander davantage de places à condition d’obtenir de meilleurs résultats sur le terrain.

Avant le parcours historique du Maroc au Qatar, les meilleures performances africaines en Coupe du monde restaient les quarts de finale atteints par le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, lors du Mondial organisé en Afrique du Sud.

Lors du Mondial 2018 en Russie, soit seulement deux éditions auparavant, aucune des cinq équipes africaines n’avait franchi la phase de groupes, même si le Sénégal avait été éliminé au critère du fair-play après un décompte des cartons jaunes.

Le passage de cinq représentants africains au Qatar à dix lors de l’édition 2026 résulte de l’élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes, une évolution qui a notamment permis à une petite nation comme le Cap-Vert de se faire une place sur la plus grande scène du football mondial.

"Nous sommes très heureux de participer à la Coupe du monde. Le football appartient à tout le monde. Il n'est pas réservé aux pays les plus riches", a déclaré le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, après le match nul contre l’Arabie saoudite (0-0) vendredi, résultat qui a permis à son équipe de terminer deuxième de son groupe derrière l’Espagne.

(Reportage Mark Gleeson et Nick Said; version française Zakarya Meliani)