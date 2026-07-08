 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Jordan Henderson rejoint le onze anglais après son opération du bras
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 17:44

Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson a retrouvé ses coéquipiers à Kansas City après avoir été opéré d'une fracture au bras, subie lors des célébrations ayant suivi la victoire de l'Angleterre contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche.

Le joueur de 36 ans a malencontreusement glissé en escaladant une barrière publicitaire au stade Azteca de Mexico et a ensuite dû être opéré à Kansas City. “Opération terminée ! Maintenant, place au grand rendez-vous de samedi !”, a-t-il écrit mercredi sur Instagram.

Cette blessure prive Jordan Henderson de compétition sur le terrain, mais il conserve un rôle important au sein du groupe de Thomas Tuchel, notamment grâce à son expérience et à son leadership.

L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale samedi à Miami.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,48 +3,34%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank