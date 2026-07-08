Football/Coupe du monde-Jordan Henderson rejoint le onze anglais après son opération du bras

Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson a retrouvé ses coéquipiers à Kansas City après avoir été opéré d'une fracture au bras, subie lors des célébrations ayant suivi la victoire de l'Angleterre contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche.

Le joueur de 36 ans a malencontreusement glissé en escaladant une barrière publicitaire au stade Azteca de Mexico et a ensuite dû être opéré à Kansas City. “Opération terminée ! Maintenant, place au grand rendez-vous de samedi !”, a-t-il écrit mercredi sur Instagram.

Cette blessure prive Jordan Henderson de compétition sur le terrain, mais il conserve un rôle important au sein du groupe de Thomas Tuchel, notamment grâce à son expérience et à son leadership.

L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale samedi à Miami.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)