Un Néerlandais de 18 ans signe pour 27 millions d'euros à Newcastle
Un très jeune prince vient de trouver son nouveau château. En provenance de l’Ajax où il était formé depuis ses 7 ans, Sean Steur signe à Newcastle pour une somme qui pourrait atteindre 23 millions de livres sterling, soit un peu moins de 27 millions d’euros , selon la BBC. Majeur depuis janvier dernier, il devient le 24 e joueur de moins de 19 ans le plus cher de l’histoire , le plus onéreux du championnat néerlandais.
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