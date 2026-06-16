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Football/Coupe du monde-Faute de moyens, la mère de Vozinha suit ses exploits depuis le Cap-Vert
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 22:17

Le gardien Vozinha a été le héros du Cap-Vert lors du match nul contre l'Espagne lundi (0-0) pour le premier match de Coupe du monde de l'histoire de son pays, mais sa performance n'a pas surpris tout le monde.

La veille du match, la mère de Vozinha, Ana Candida Evora, était intervenue à la télévision nationale pour prédire avec assurance que personne ne parviendrait à marquer contre son fils. Ce qu'elle a rappelé à Reuters mardi, alors que ses compatriotes se remettaient d’une nuit de festivités après cet exploit.

"J'ai dit qu'aucun ballon n'entrerait dans son but, c'est exactement ce qu'il s'est passé", a martelé Ana Candida Evora, femme de ménage au quotidien.

"C’est un excellent gardien de but. Je suis très fière d’être la mère de Vozinha, et j’espère qu’il continuera à arrêter tous les ballons qui viendront vers lui."

Après le coup de sifflet final lundi à Atlanta, Vozinha, âgé de 40 ans, a fondu en larmes, notamment parce que sa mère n’avait pas pu faire le déplacement, a-t-il expliqué plus tard aux journalistes, invoquant un problème de visa.

En janvier, le Cap-Vert a été inscrit sur une liste d'une dizaine de pays dont les ressortissants devaient verser une caution pouvant aller jusqu’à 15.000 dollars pour entrer aux États-Unis, en vertu d’une réglementation introduite par l’administration de Donald Trump et visant à lutter contre les dépassements de durée de séjour.

Le mois dernier, Washington a annoncé lever cette obligation pour les détenteurs de billets pour la Coupe du monde.

Cependant, les coûts élevés avaient déjà poussé Ana Candida Evora à renoncer au voyage de 6.400 km jusqu’à Atlanta.

"PERFORMANCE MERVEILLEUSE"

"J’aurais adoré voyager et assister au match, mais ce n’était pas possible", a regretté la femme de 59 ans.

"Il n’est pas facile pour un résident capverdien de se rendre à une Coupe du monde. Les billets d’avion, l’hébergement et les billets pour les matchs représentent tous des coûts importants", a déclaré Mario Semedo, le président de la Fédération capverdienne de football, à Reuters.

Un dirigeant démocrate du Congrès américain a demandé à l’administration Trump d'intervenir pour aider la mère de Vozinha.

"Aucune mère ne devrait manquer l’occasion de voir son enfant écrire l'histoire", a déclaré Hakeem Jeffries, chef de file démocrate à la Chambre des représentants, sur les réseaux sociaux.

"J’ai demandé au secrétaire d’État Marco Rubio de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’elle puisse assister au prochain match dimanche."

La famille de Vozinha, qui a regardé la rencontre de l'autre côté de l'Atlantique, a logiquement apprécié la performance du gardien face à la domination espagnole.

"Sa performance était merveilleuse, spectaculaire. Il a réussi à rendre heureuse une nation tout entière, ce qui est une réalisation formidable pour notre pays. Il m'est difficile de décrire ce que je ressens", a déclaré le frère du gardien, Davidson Evora.

Près du domicile familial à São Vicente, une foule en liesse a célébré ce match nul jusqu’à l'aube, en agitant des drapeaux, en dansant et en klaxonnant.

(Reportage de Julio Rodrigues et Patricia Zengerie; rédigé par Robbie Corey-Boulet; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)

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