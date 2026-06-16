Didier Deschamps : « Ce qui est important, c'est ce que Barcola a fait aujourd'hui »

Rassuré. Interrogé après l’entrée en lice réussie des Bleus face au Sénégal, Didier Deschamps revenu sur cette rencontre à deux visages . « On a eu un peu de crispation au début avec une bonne équipe en face. Quand on a changé les positionnements de Dembélé et Olise ça a changé des choses. C’est que le premier match mais on va savourer quand même » , a réagi à chaud le sélectionneur des Bleus sur M6.

Également invité à réagir sur son coaching gagnant, avec l’entrée de Bradley Barcola à la place d’Ousmane Dembélé, DD a pris le temps de mentionner l’importance du Parisien , qui a marqué beaucoup de points ce mardi soir. « Il y a beaucoup de débats, et de joueurs sur les 26 qui peuvent commencer, on aura besoin de tout le monde. Ce qui est important, c’est que Barcola a fait aujourd’hui : entrer et tout donner. » …

TJ pour SOFOOT.com