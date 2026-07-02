Football/Coupe du monde-Des supporters poursuivent StubHub en justice pour des billets annulés

Des supporters de football ont intenté un procès contre StubHub STUB.N , accusant la plateforme de revente de ne pas leur avoir livré les billets qu'ils avaient achetés à prix fort sur le marché secondaire pour assister à la Coupe du monde 2026, organisée au Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le texte d'une action collective déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, les supporters ont affirmé qu'ils "n'avaient pas obtenu ce pour quoi ils avaient payé", notant que StubHub ne leur avait jamais livré les billets promis.

StubHub a déclaré ne pas souhaiter faire de commentaire sur ce litige en cours, mais a ajouté dans un communiqué : "Notre seul objectif est de permettre aux supporters d'assister aux événements, et en cas de problème, notre garantie FanProtect prévoit la fourniture de billets de remplacement ou un remboursement intégral".

"La Coupe du monde ne fait pas exception, et les difficultés rencontrées par les supporters sont en grande partie dues à des problèmes liés à l'infrastructure de billetterie de l’organisateur de l’événement lui-même", poursuit StubHub.

La FIFA avait exhorté les supporters à n'utiliser que sa propre plateforme officielle de revente.

Sur les réseaux sociaux, nombre de personnes ont reproché à StubHub d'avoir annulé des billets à la dernière minute et de ne pas avoir tenu ses promesses concernant l'obtention de billets de remplacement.

De nombreux détenteurs de billets affirment avoir parcouru de longues distances pour assister aux matchs et que le seul remboursement des billets ne couvrait pas les frais de transport et d'hébergement.

"(Les supporters) ont été trompés et ont acheté des billets pour la Coupe du monde à des prix exorbitants, pour finalement subir d'énormes pertes financières", selon le texte de la plainte.

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts représentant au moins cinq millions de dollars (4,4 millions d'euros).

(Amy Tennery et Shariq Khan à New York, avec la contribution de Jonathan Stempel, version française Benoit Van Overstraeten)