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Portugal-Croatie : non, il n'y a pas que Cristiano et Modrić
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 14:32

Portugal-Croatie : non, il n'y a pas que Cristiano et Modrić

Portugal-Croatie : non, il n'y a pas que Cristiano et Modrić

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Portugais et Croates se croisent en seizièmes de finale. Une affiche pouvant faire office de last dance pour les deux quadragénaires Cristiano Ronaldo et Luka Modrić. Mais il y a beaucoup important à dire sur ce choc.

« On parle de joueurs qui sont au-dessus de l’opinion publique, car leur longévité dans le football les rend spéciaux. Notre capitaine (Cristiano Ronaldo) et Luka Modrić sont des icônes du football. » Voilà ce qu’a déclaré le sélectionneur du Portugal Roberto Martínez tard ce mercredi, pour introduire le choc entre son Portugal et la Croatie, en seizièmes de finale du Mondial (dans la nuit de jeudi à vendredi, coup d’envoi 1h du matin heure française). Ce qui permet de constater un fait intéressant : en 2026, ce sont encore les deux quadras – aussi légendaire soit leur carrière et leurs statuts respectifs au pays – qui font la tête d’affiche du duel entre une pointure européenne et une sélection finaliste puis demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde. Encore plus intéressant d’avancer aujourd’hui que tout ne tourne pas autour des deux ex-coéquipiers au Real Madrid, et que Portugais comme Croates ont bien d’autres choses intéressantes sous leur capot.

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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