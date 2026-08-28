Football : Chelsea signe un accord avec l'USDC de Circle, qui deviendra son sponsor principal sur le maillot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chelsea a annoncé vendredi un partenariat avec la société Circle Internet Group, spécialisée dans les plateformes financières en ligne. Celle-ci deviendra ainsi le partenaire officiel du club de Premier League pour cette saison, et son stablecoin USDC figurera sur les maillots.
* Chelsea a précisé que les marques Circle et USDC apparaîtront sur le devant des maillots des équipes masculines, féminines et du centre de formation.
* Ces logos apparaîtront pour la première fois sur les maillots de Chelsea dimanche, lors du match à domicile contre Brighton & Hove Albion.
* Cela fait désormais trois ans que Chelsea n’a plus de sponsor sur le devant de ses maillots pour l’intégralité de la saison.
* Infinite Athlete n’était un sponsor que depuis septembre dernier, dans le cadre de la saison 2023-2024, ayant signé un contrat d’une seule saison.
* DAMAC Properties n’avait été signé en tant que sponsor qu’à la fin de la saison 2024-25.
* La saison dernière, la société d’intelligence artificielle IFS n’avait été annoncée comme sponsor sur le devant du maillot qu’en février, pour une durée allant jusqu’à la fin de la saison.
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