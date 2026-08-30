Officiel : Emiliano Martínez rejoint Chelsea
Ce qu’on appelle virer du rouge au bleu. Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Emiliano Martínez rejoint Chelsea pour les trois prochaines saisons . Les Blues se sont acquittés d’un montant de 8,8 millions d’euros pour s’attacher les services du vice-champion du monde.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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