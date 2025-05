Foot Locker bondit après son rachat par Dicks Sporting Goods

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Foot Locker, dont le titre s'envole de plus de 80% en avant-Bourse, va être racheté par Dicks Sporting Goods, leader des enseignes multimarques de sport aux Etats-Unis, pour environ 2,3 milliards de dollars, comme l'avait rapporté hier le Wall Street Journal. Foot Locker exploite 2 400 magasins de détail dans 20 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars environ l'an dernier.

