Fonds thématiques : et pourquoi pas ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les premiers du genre ont vu le jour dans les années 1990, la société de gestion Pictet AM fut précurseur en la matière avec la création du fonds Pictet Biotech dès 1995. Depuis, les fonds thématiques se sont imposés auprès des investisseurs institutionnels comme du grand public et les sociétés de gestion ont désormais quasiment toutes une offre relativement développée en la matière. L'investissement thématique se décline même aujourd'hui en gestion active ou passive.

Découvrez ce qu'est précisément un fonds thématique, quel intérêt l'investisseur particulier peut avoir à investir sur ce type de fonds et quelles sont les thématiques les plus populaires aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'un fonds thématique ?

Un fonds thématique est un fonds d'investissement dont les actifs, au croisement de plusieurs secteurs d'activité, ont été sélectionnés en se fondant sur une thématique porteuse, moteur de la performance.

Un fonds thématique a donc pour objectif de sélectionner les valeurs les plus performantes au sein d'un écosystème bénéficiant d'une tendance structurelle de long terme.

Un fonds thématique est profondément novateur et original dans le sens où il ne se conforme pas aux critères de sélection traditionnels des fonds qui se limitent le plus souvent à une zone géographique (Europe, US, etc.), à un secteur d'activité (automobile, bancaire, pharmacie, etc.), un type de capitalisation ou encore un type de gestion (value, growth, dividendes).

Quel intérêt à investir dans ce type de placement ?

Il existe de très nombreux avantages à investir dans un fonds thématique pour un particulier. D'abord, comme nous l'avons vu, un fonds thématique ne se limite pas à un secteur d'activité, une zone géographique, un type de capitalisation ou de gestion et ils permettent donc à l'épargnant de bénéficier d'une réelle diversification de son portefeuille.

Cette relative souplesse des critères de sélection permet aussi au gérant une plus grande flexibilité et un choix plus large de valeurs sélectionnées uniquement sur leur appartenance à la thématique et leur potentiel de performance. D'ailleurs, la performance vient en grande partie de la thématique, ce megatrend qui délivrera un rendement attractif sur le moyen-long terme. Notons en effet que les fonds thématiques, pour peu que l'on soit positionné sur plus d'un cycle boursier, tendent à surperformer le marché.

Investir dans un fonds thématique, c'est aussi faire le choix de la transparence et d'une certaine simplicité. On sait dans quoi on investit. Par exemple, un fonds thématique sur l'eau est composé de sociétés spécialisées dans la distribution de l'eau, des infrastructures liées à l'eau et du traitement des eaux, et surtout, des sociétés ayant toutes pour objectif de favoriser l'accès à la ressource en eau potable au plus grand nombre.

Parce que c'est bien là aussi l'un des principaux intérêts d'un fonds thématique : donner du sens à son investissement qui, dès lors, associe dimension sociétale et financière. L'investisseur peut choisir la ou les thématiques qui ont le plus d'importance à ses yeux.

Quelles thématiques ont la cote ?

Les thématiques sont donc des tendances de fonds qui entraînent des modifications sociétales majeures et changent la manière de vivre, de penser, de consommer, de travailler, etc.

Les thématiques les plus attractives du moment sont indéniablement celles qui naissent au croisement de plusieurs tendances. Ainsi, la croissance de la population urbaine, la prise de conscience de la raréfaction des ressources et de l'importance de l'écologie ainsi que le recours à l'intelligence artificielle pour une meilleure gestion des données et des flux sont autant de grandes tendances au fondement de la thématique smart cities.

La thématique la plus développée par les sociétés de gestion, sans surprise, est le développement durable, qui englobe les problématiques liées à la transition énergétique, au changement climatique, à la raréfaction des ressources naturelles, mais aussi la consommation responsable.

La robotique et l'intelligence artificielle sont également très représentés dans l'offre en investissement thématique des sociétés de gestion. On pourra également citer l'innovation dans le domaine des soins de santé mis en lumière par le contexte de crise sanitaire que nous vivons ou encore l'économie des Seniors (Silver economy).