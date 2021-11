Fonds solidaires : pour aller plus loin que l’ISR

(Crédits photo : Pexels - Alena Koval )

Depuis le 1er janvier 2020, tous les contrats d'assurance-vie multi-supports doivent obligatoirement inclure au minimum une Unité de Compte labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable), une UC verte ou une UC solidaire. La réglementation évolue à partir du 1er janvier 2022 et les contrats devront au minimum proposer une UC de chaque type. Cela signifie donc que chaque contrat contiendra au moins un fonds solidaire.

Qu'est-ce qu'un fonds solidaire ?

Dans un placement d'investissement solidaire, l'épargne est investie pour tout ou partie (minimum 10 %) dans des entreprises et/ou des associations de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) à forte utilité sociale ou environnementale. « Au sein d'un fonds solidaire, une partie finance les projets solidaires et l'autre partie est investie dans des actifs financiers plus classiques en général gérés selon les critères de l'ISR », précise l'Autorité des Marchés Financiers.

Alors que l'on observe une surenchère de communication autour de l'ISR, la finance solidaire reste moins connue. Pourtant, un Label dédié a été créé dès 1997 pour distinguer les placements d'épargne solidaire des autres produits d'épargne. « La finance solidaire repose sur un degré d'engagement plus fort que l'ISR puisque les activités financées sont choisies en fonction de leur utilité effective en matière de lutte contre l'exclusion, de cohésion sociale ou de développement durable et qu'elles ne sont pas cotées en Bourse », expliquent les représentants du Label Finansol.

Afin de renforcer sa visibilité auprès du plus grand nombre, une « Semaine de la finance solidaire » se tient chaque année. Et la 14ème édition vient justement de s'achever. « C'était une occasion supplémentaire de rappeler que notre épargne peut servir des causes justes. En 2020, ce sont 20,3mds € d'épargne au service de projets solidaires. Et ce n'est que le début ! » affirme Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable.

L'offre se développe mais reste encore limitée

En France, seulement 21 sociétés de gestion (sur près de 650 agréées) proposent des fonds labellisés Finansol : 123 IM, AG2R La Mondiale Gestion d'actifs, Amundi, Banque de France Gestion, BNP Paribas AM, Credit Mutuel AM, Covéa Finance, Ecofi, Extendam, INCO, Inpulse Investment Manager, La Banque Postale AM, La Financière Responsable, Malakoff Humanis Gestion d'Actifs, Mandarine Gestion, Meeschaert AM, MIROVA, Novaxia Investissement, OFI AM, Sigma Gestion et Sycomore AM.

Cela représente 91 fonds, certains proposant plusieurs parts selon la typologie d'investisseurs. Une offre qui semble bien maigre en comparaison des 825 fonds (provenant de 151 sociétés de gestion différentes) ayant le Label ISR, lancé en 2016. Et pour cause, le Comité du Label Finansol attribue son tampon avec parcimonie : 14 nouveaux produits d'épargne solidaire ont été labellisés l'année dernière, et 9 l'année précédente.

Quelques idées d'investissement

1/3 des fonds solidaires labellisés sont des FCPE (fonds communs de placement entreprise) destinés à l'épargne salariale. Pour le reste, il s'agit principalement de FCP, SICAV ou encore FCPR qui peuvent être éligibles à l'assurance-vie.

6 exemples de fonds solidaires :

• Choix Solidaire par Ecofi : Avec 19 fonds solidaires, Ecofi dispose du plus grand contingent de produits labellisés Finansol (et de loin !). Parmi eux, le fonds Choix Solidaire, géré par Miguel Rodrigues, qui vient de changer de dimension en approchant la barre des 150 millions € d'encours (+74% depuis début 2021 et de +320% sur 5 ans). Le produit a pris trois décisions structurantes : exclusion du pétrole ; exclusion du gaz non conventionnel ; objectif de faire mieux que son univers en matière d'intensité carbone en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre scopes 1, 2 et 3.

• Ecofi Agir pour le Climat par Ecofi : Dans la même maison, « Ecofi Agir pour le Climat est un fonds multi-actifs ISR et solidaire, avec une part de partage, pour répondre à l'urgence de la transition écologique et énergétique », explique son gérant Olivier Ken.

• Ethique et Partage - CCFD par Meeschaert Amilton AM : Autre acteur historique de l'investissement solidaire, Meeschaert Amilton AM propose le FCP Ethique et Partage disposant d'une sélection extra-financière en collaboration avec le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). Ce dernier œuvre pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… Lancé en 2000, il s'agit du premier fonds français excluant les énergies fossiles ! Il est géré par Guillaume Chaloin et Aurélie Baudhuin.

• Insertion Emplois Dynamique par Mirova : Ce fonds adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme et les créations d'emplois pour identifier les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité. « Ce fonds pionnier (lancé en 1994) applique une approche 90/10, en investissant jusqu'à 90% en actions cotées et entre 5 à 10% en financements solidaires non cotés qui créent de l'emploi en France », indique son gérant Fabien Leonhardt.

• Mandarine Capital Solidaire par Mandarine Gestion : La société de gestion, dont le Pôle Social & Impact est dirigé par Christophe Deconinck, est pleinement engagée sur l'économie sociale et solidaire (ESS). Le FCPR Mandarine Capital Solidaire utilise le véhicule du Capital-Investissement pour développer un concept nouveau : le Capital-Solidaire. Depuis 2010, il finance et accompagne des projets de structures s'engageant dans l'innovation sociale et environnementale.

• Sycomore Inclusive Jobs par Sycomore AM : Le fonds répond à un double objectif : soutenir les entreprises qui créent des emplois durables et des opportunités pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, et répondre à une attente croissante des investisseurs désireux d'orienter leur épargne vers des produits financiers avec un impact direct sur la société. L'équipe de gestion investit dans des entreprises européennes dont la contribution à l'emploi est en ligne avec l'Objectif de Développement Durable #8 de l'ONU qui promeut une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. « En investissant dans des entreprises qui créent des emplois de qualité et accessibles aux plus vulnérables, dans les territoires qui en ont le plus besoin, et dont l'activité est en phase avec les transitions écologiques et sociétales, nous voulons participer à une transition juste, au développement d'une économie plus durable et inclusive » détaille Frédéric Ponchon, qui co-gère le fonds avec Sara Carvalho De Oliveira