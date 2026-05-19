Fonds Evergreen : repenser l'investissement non coté à l'échelle européenne

Eurazeo

Depuis vingt-cinq ans, Eurazeo s'est donné pour mission de démocratiser l'accès aux marchés privés, autrefois réservés aux institutionnels et aux clients très fortunés. En proposant des solutions comme les fonds Evergreen, les unités de compte en non coté ou encore des fonds fermés, elle permet aux investisseurs particuliers de contribuer à l'essor de futurs fleurons de l'économie.

Des initiatives européennes (label ELTIF) et nationales (loi Industrie Verte en France, « Mansion House Compact » au Royaume-Uni) ont accompagné cette mutation en offrant aux épargnants la possibilité d'investir dans des actifs non cotés, bénéficiant de rendements attractifs et d'une volatilité réduite.

Les fonds Evergreen, comme Eurazeo Private Value Europe 3 (3,7 milliards d'euros d'encours et performance annualisée de 7 % sur 5 ans à fin mars 2026), illustrent cette évolution avec une structure perpétuelle, des fenêtres de liquidité régulières et des tickets d'entrée accessibles.

Aujourd'hui, Eurazeo va plus loin en lançant deux nouveaux fonds Evergreen : EPIC (dette privée) et EPSO (private equity secondaire), offrant une diversification et un accès privilégié à des entreprises solides et rentables.

« Un fonds Evergreen, c'est un véhicule d'investissement simple, pensé pour les particuliers, qui offre un accès durable au financement des entreprises non cotées, véritables moteurs de l'économie européenne » , résume Christophe Bavière, co-CEO d'Eurazeo.

Consultez le document dans son intégralité dans le PDF ci-dessous.